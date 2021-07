Ximbo es una MC y activista de la Ciudad de México, con más de veinte años representando el hip hop nacional, además es bien reconocida por su faceta artística en la que comparte un mensaje de conciencia y una vibra positiva.

También ha fungido como consejera y guía (al interior del hip hop) y como difusora y promotora (hacia fuera); también ha dedicado esta parte de su vida a dos ejes de acción; el feminismo y la visibilidad de culturas y lenguas originarias en el hip hop.

Ximbo abrió este año con ‘Queendom’, primer sencillo del EP homónimo que irá lanzando paulatinamente a lo largo de 2021 y es su turno de compartirnos 5 recomendaciones musicales de lo que suena en su día a día.

1.-Iconic – Rapsody

En tiempos en los que, al menos en el mainstream, son escasos los grandes liricistas (esos de punch lines feroces y respeto ganado por medio de barras que mueven a la audiencia) se agradece la existencia de una de las mejores raperas que nos ha dado el Hip Hop en su historia: Rapsody. El título de este track lo dice todo, ella ya es icónica y su empoderamiento nos hace saber que no va a parar, eso nos da esperanzas de seguir escuchando joyas a quienes amamos el rap clásico.

2.-Francisco el Hombre – Triste, Louca o Má

Cuando una canción sigue haciéndote llorar y no se va de tus playlists después de 5 años de su lanzamiento es que llegó para quedarse en el soundtrack de tu vida. Canciones feministas poderosas hay muchas pero esta va directo a la médula, es dolorosa y a la vez te pide que goces y te liberes, sus patrones rítmicos te piden baile al tiempo que las armonías te operan a corazón abierto preguntándote: si un hombre, una casa o tu cuerpo no lo hacen, entonces ¿a ti qué te define?… Ufff… ¡MUY BUENA!

3.-Herencia de Timbiquí – La vamo’ a tumba’

El maestro Octavio Panesso ya se había ganado la gloria y permanencia con este corte clásico del folklore del Pacífico colombiano, pero nunca nos imaginamos que en 2021 Herencia Timbiquí en este homenaje le fuera a imprimir un sonido actual con tanta maestría, y es que pocos proyectos tienen la aceptación, vigencia y poder como para poner en la mesa de cualquier millennial un platillo tan tradicional con éxito suficiente como para que el plato termine limpio y pidiendo refill.

4.-Karina Galicia Ft. Alaíde – Fuega

De esos tracks pegajosos en los que cada verso parece hook. El primer LP de Karina Galicia Cancionero del nuevo milenio me pegó con este track que me recuerda al neosul que oía en los noventa pero que me ancla en la realidad histórica de hoy, sin duda es una gran cantante pero también me atrapa la inteligencia detrás de sus letras, no me he escuchado con cuidado todo el disco pero ganas no me faltan, promete.

5.-Alex Anwandter – Cordillera

Si alguien me hubiera dicho que voy a bailar pop mientras me relatan la historia política sangrienta de Chile no lo creo, pero esa es la magia inspiradora de Alex Anwandter, por eso lo escucho desde hace años y seguirá en mis audífonos. Siguiendo la tradición de los grandes músicos chilenos que se atrevieron a exponer la verdad y a la vez rompiendo con toda tradición al hacer las cosas a su manera, cuestionando incluso el papel del artista, este gran músico se coloca para siempre en mis listas.

Sigue a Ximbo en:

Facebook – Instagram – Twitter

Descubre #QuéSuena en las bocinas de:

Alan Zuko – Pahua – Rata de Austin Tv – Genis de Alavedra – Belafonte Sensacional