Charly Gynn es co-fundadora del sello Tempvs Music, además de una reconocida creadora de hits de perreo, así como por sus barras y tablas sobre la tarima que sobresalen en la escena local.

Sin duda Charly Gynn es la gran representante que necesita la escena nacional, una que está plagada de productores y Dj’s, pero el volumen de MC’s sobre el escenario es aún precaria.

Egresada de la carrera de Relaciones Internacionales en la UNAM, la Charly ha confesado que aplica su parte ñoña en el día a día de el sello que junto a Jace Kimura ha levantado desde cero.

La Charly nos abre las puertas a lo que truena en las bocinas de Tempvs Music para que sacudas el booty.

1.-Stefflon Don & Ms Banks – Dip

Empezamos con lo que mueve el cuerpo sí o sí. Stefflon Don siempre me ha parecido una genia dominando el dancehall, los raps encima los clava con un swing bien rico, pero qué se podía esperar de una jamaiquina sino mucho sabor. Este junte con otra dura en las rimas como Ms Banks, es un coqueteo delicioso entre la necesidad de sacudir el cuerpo por el ritmo y mover el cuello con los rapeos.

2.-Thai Chi Rosé – Print Out

A Thai Chi Rosé la conocí hace un par de meses, cuando Bianca Oblivion (Dj y productora de Los Ángeles) me invitó a ser parte del Remix de una de sus últimas canciones: “Bubble Pon Di Bed”, cuando me envió el proyecto ya estaba grabada la voz de Thai Chi Rosé y Uniique, las dos traían un flow durísimo, quedé totalmente enamorada de sus proyectos, así que desde ahí traigo en mi playlist sus rolas.

3.-Akatumamy – Como el primero

Le seguimos con algo más tranquilito, como para sonarla mientras te maquillas antes de irte al perreo.Este moood bajito pero con mensaje poderoso y genuino, me pone de buenas, hace no mucho le sigo la pista a Akatumamy y sus rolas van más o menos por la misma línea, pa’ pronto suena rico y despacito.

4.-Keyshita x Naieee x Karlyrou x Lexsa – Flow Michael Jordan

Flow Michael Jordan aplica en Puerto Rico y México, definitivo. Hasta ahora mis recomendaciones son de morras filosas, igual esta. Me encanta saborearme el ritmo cuando escucho una rola, pero también las letras pueden hacerme sentir mariposas en el estómago, así que este pequeño cypher me latió, las morras le meten poder y candela.

5.-Bruna Liz – Flow Tinashe

No recuerdo exactamente cómo llegué a Bruna, pero cuando escuché Flow Tinashe fui corriendo a seguirla el flow me enganchó, después vi que tenía un concepto visual muy chido y eso hizo que en definitivo quisiera seguirle la pista. Desconozco cuánto tiempo lleve haciendo música pero, lo que he escuchado de ella en trap/soul me prende mucho, por lo que sé está a punto de soltar un EP así que ya veremos que cositas frescas suelta ¡Brasil está en la casa perrxs!

Sigue a la Charly Gynn porque es una estrella en ascenso que está a punto de reventar, en cualquier momento sale del circuito de perreos under para conquistar los grandes escenarios.