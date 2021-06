El Belafonte Sensacional ya es un proyecto que podemos llamar viejo lobo de mar, ya nadie se la cuenta, y aunque el proyecto constantemente ha renovado su alineación todo está sostenido por Israel Ramírez fundador de este barco/pandilla en permanente evolución.

Pero una de las cosas más chidas del patrón y de la banda, se puede resumir en el adjetivo “humildad”, y eso lo ha llevado siempre a tratar por igual a las bandas nuevas, a los proyectos emergentes y a apoyarlos y darles una mano para que puedan avanzar con su carrera.

Está nueva sección en Marvin llamada Qué suena es hecha por el gusto de conocer qué suena en los audífonos y parlantes de la gente del show business, así que no te sorprendas si la siguiente semana hay un locutor, un disquero, un agente y no un músico.

En este caso le pedimos al patrón que nos recomendara 5 canciones y muy brevemente nos justifique por qué, así que ahí te va, agua va, ponte trucha que te va a mojar:

1. Polo Margariteño – Soledad Velez

El cantar tiene sentido entendimiento y razón. Así nomás.

2. Jacinto Cenobio – Amparo Ochoa

Amparo Ochoa es refugio de los sin destino.

3. En Medio – Mabe Fratti

Esto de aquí me arropa y me da para vivir unos 50 años más.

4. Karen Dalton – Katie cruel

“If I was where I would be

then I’d be where I am not

Here I am where I must be

Where I would be, I can not”.

5. Snow Tha Product || BZRP Music Sessions #39

Ya sabes, ¿no? Ese momento en que explota la tacha es de ¡wgtjdñwodn!

