Talking Heads se reunirá en el Festival Internacional de Cine de Toronto

Este año, Stop making sense, la icónica película de Talking Heads dirigida por Jonathan Demme, tendrá un re-lanzamiento en cines gracias a una remasterización en la que A24 se encuentra trabajando. Pero esa no es la única buena noticia, pues junto con el filme, también se publicará una edición deluxe de su banda sonora.

David Byrne, Chris Franz, Tina Weymouth y Jerry Harrison —los cuatro miembros originales— se reunirán para el estreno de la nueva restauración 4K de su clásico filme de concierto “Stop Making Sense”, presentado por A24, en el Festival Internacional de Cine de Toronto el 11 de septiembre. Todos estarán presentes para participar en una sesión de preguntas y respuestas después de la proyección, moderada por Spike Lee.

Si no puedes asistir a Toronto, el estreno y la sesión de preguntas y respuestas en el TIFF se transmitirán como un evento teatral global en cines IMAX el 11 de septiembre a las 6 PM, hora del este, mientras que en EEUU llegará a los cines normales a partir del 22 del mismo mes.

Mientras tanto, el musical “Here Lies Love” de David Byrne se presenta en Broadway en este momento.

En otras noticias, según se informó, Stop making sense (Deluxe edition) se liberará el próximo 18 de agosto con algunos de los éxitos de Talking Heads, incluidos “This must be the place (Naive melody)”, “Burning down the house” y “Once in a lifetime”, y dos versiones nunca antes escuchadas de “Cities” y “Big business / I Zimbra”.

“Habíamos hecho un álbum en vivo antes de este, pero junto con la película, y con las mezclas mejoradas y la calidad del sonido, este disco llegó a una audiencia completamente nueva. Como sucede a menudo, las canciones obtuvieron una energía adicional cuando las interpretamos en vivo y nos inspiramos al tener una audiencia. En muchos sentidos, estas versiones son más emocionantes que las grabaciones de estudio, así que tal vez por eso mucha gente nos descubrió a través de este disco”, explicó David Byrne.

Cabe mencionar que el vinil también incluirá un booklet con fotografías nunca antes vistas de Talking Heads y notas escritas por todos los miembros de la banda. El álbum ya se puede pre-ordenar en este enlace y por acá te dejamos un primer avance: