Pablo Borchi tiene un gran camino recorrido como productor y como Dj, todos lo vimos crecer con Beat Buffet a lado de Raul Sotomayor, nos hizo bailar con Borchi y su doble redoble y su carrera como Borchi en solitario lo ha puesto en un corredor internacional, en el que ha generado un network impresionante.

Esta semana Borchi nos comparte en Qué suena 5 recomendaciones para que nutras tu abanico musical:

Planeta Polar – Sos El Planeta

Últimamente he caído en una racha de encontrar bandas de música tropical que vienen de países fríos. Planeta Polar es una banda de pop tropical de Lituania que acaba de sacar una canción que se llama “Sos El Planeta” que me recuerda mucho a los primeros años de Los Amigos Invisibles. Lo otro genial de esta banda es que antes de agarrar la computadora para hacer música también solían ser una banda de ballenato y cumbia 100% analógica que se llamaba Parranda Polar. Un track de ellos llamado Penumbra es de mis joyas secretas de los Dj sets.

El Individuo – No Me Mientan

Este rapero cubano me encanta y me parece que está haciendo algo increíblemente interesante. Su último video es muy especial porque además de tener un flow bien teátrico como de Calle 13 y bien atlético como de Snow Da Product, lo que me encanta es el beat. El instrumental es lo más cercano que he oído a una especie de Drill latino evolucionado, en este caso inspirado por lo afrocubano.

Cumbiasound – La Máquina EP

Cumbiasound es una especie de respuesta sueca a Frente Cumbiero, cargada de actitud Beastie Boys y unos metales de afrobeat muy pegajosos. Hace un montón sacaron un EP que se llamaba “Calzones Largos” que los convirtió en un artista de culto para los fans de la cumbia internacionalista. Estos últimos meses retomaron el paso y sacaron dos EP’s “Cosas del Universo” y ahora “La Máquina” que son puro fuego.

Martín Bruhn – Picaflor

Martín Bruhn es un personaje genial y un super percusionista. Si prestas atención lo puedes encontrar en un montón de lugares, ya sea tocando la batería con Andrés Calamaro, con Depedro o en el video de “Tu Si Sabes Quererme” de Natalia Lafourcade. Pero lo mejor de todo es que tiene una manera muy callejera de hacer música folclórica latinoamericana y de eso se trata este disco, es algo muy especial.

Picaflor by Martin Bruhn

Jungle By Night – Hangmat

De la música que más escucho es esa que tiene una mezcla entre un poco de cumbia, un poco de afrobeat y un tanto de funk old school y Jungle By Night tiene todo eso. Pero además, lo que me conquista de ellos es que cada tanto usan unos sintetizadores que me recuerdan mucho las primeras épocas de Hudson Mohawke y esa escena de “Skweee” sueco de los 2000’s de la que salió Eero Johannes, que son sonidos “lo fi” usados con ganas de sonar futuristas, no sé porqué pero me toca una fibra muy personal.

