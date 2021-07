Rodrigo “Rata” Carrillo es el líder de la banda folk A veces siempre, y fue bajista de Austin Tv, además es un buen fan de los Diablos Rojos del México, para esta tercera entrega nos comparte lo que trae en reproducción últimamente en su día a día.

Colin hay – Waiting for my real life to begin

Colin Hay es de mis compositores favoritos, no solo por su trabajo en Men at work, también por ahí honestidad y por abrir temas como la sobriedad o las adicciones en su música . A veces sus canciones se transforman en manifiestos, al menos para mí. Esta canción se convirtió en uno de los más importantes. Es una canción que me hace sentir esperanza. Nunca es tarde para empezar algo , para tirar los dados de nueva cuenta. Nunca es tarde para que la vida empiece o vuelva a empezar. Y que necesario es tener estos pequeños sueños en donde sí logro vencer al dragón, que en mi caso es el miedo y que me mantienen en la búsqueda de una vida significativa y como dice la canción “en cualquier minuto va a llegar mi barco”.

Jason Isbell – Cover me up

Esta canción me acompaña desde hace un par de años. El primer verso es letal: “A heart on the run keeps a hand on the gun…”

Y creo que después de varios años de intentar conectar con personas y no lograrlo , puedo conectar con esa frase . El problema a veces soy yo y mis inseguridades y esta canción me da esperanza. Me gusta que habla de sobriedad y de compartir el proceso con alguien. La instrumentación es tan sutil pero hermosa, una escobillas y una guitarra con un tremolo y un slide hermoso.

Michael Kiwanuka – I’ll never love

De las voces más hermosas que he escuchado en los últimos años . Está cantando de algo tan profundo y tan fuerte , pero lo hace sentir cálido y emocional. Me gusta ese sentimiento de tristeza pero a la vez de aceptación y de reconocimiento. Yo me he sentido así, incapaz de amar a alguien y de no poder dar nada de regreso y aun así sentirme bien. Aceptar el momento , procesarlo , abrazarlo y continuar.

Julien Baker, Phoebe bridgers & Lucy Dacus – Me & My dog

3 de las mujeres que más he escuchado en el último año . Todas tienen discos increíbles, voces hermosas y sobre todo muchísimo corazón . Esta canción me vuela la cabeza , la puedo escuchar una y otra vez . Conecto totalmente con la parte de a veces querer escuchar canciones sin que me recuerden a alguien y por supuesto que quisiera estar en una nave espacial con mis 3 perros y con una vista imposible de imaginar.

Jawbreaker – Unlisted Track

Mi Banda favorita y la cual literalmente tengo tatuada en un brazo . Esta canción es el manifiesto más hermoso en contra de la pretensión . “Despiértame cuando dejes de ser cool , porque me aburre”. Siempre me gustó eso de Jawbreaker , buscar mantenerse humilde. “Tu miedo a la normalidad es difícilmente extraño” . Y cómo cierra con algo tan sencillo como “Solo busco mantenerme feliz la mitad del tiempo y emocional solo cuando tenga el tiempo“.

Bahamas – Whole Wide World

Cuando escuché por primera vez esta canción fue por recomendación del algoritmo de Spotify. La verdad es que conecto con la idea de que el mundo es gigante y en cualquier parte del mundo se encuentra esa persona especial que nos vendieron las películas de Disney jaja.

Alex Murdachi – Orange Sky

Amo la guitarra acústica combinada con una batería simple y una guitarra con slide. Creo que esta canción habla de algo súper profundo. A veces damos por hecho no solo las cosas, también a las personas y se nos olvida qué hay personas con las que tenemos vínculos tan fuertes que son faros en el mar , que nos salvan de nosotros mismos .

Xoel López – Tierra

No me da la gana de pensar que nada es para siempre. Si esta canción se acaba que acabe el mundo para todos . “Todos somos nada sin las palabras dime¿ qué nos queda?” Creo que ese verso es suficiente para que esta canción conecte conmigo. Para mí significa soltar, saberse vivo, consciente y en la eterna búsqueda de tierra firme.

Esta nueva sección en Marvin llamada Qué suena es hecha por el gusto de conocer qué suena en los audífonos y parlantes de la gente del show business, así que no te sorprendas si la siguiente semana hay unx locutorx, unx disquerx, unx agente y unx músicx.

