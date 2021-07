Pahua nos sorprendió al debutar a lado de su hermano Raul, en la dupla Sotomayor, un proyecto que nos voló la peluca, una mezcla de ritmos latinos con una fina producción electrónica infusionado todo con la voz de Pau.

Tiempo después Pau debutó con su proyecto solista, Pahua, manteniendo esa línea latina mezclada con electrónica, que la llevó a dar shows por Estados Unidos, Colombia, Argentina, Chile, España y Reino Unido con su primer EP.

Mañana 9 de julio, Pahua estrenará ‘La cura‘ y previo a este lanzamiento nos compartió 5 propuestas que ha estado escuchando de camino al estreno de este sencillo:

Hiatus Kaiyote: es de esas bandas que realmente están planteando el futuro de

La música, creando una polirrítmia que destaca no nada más a nivel percutivo sino en la forma en la que se mueven todos los elementos, la voz es un protagonista que juega todo el tiempo con todos los pasajes que abordan la musicalidad y la batería también demuestra una dinámica súper marcada, llena de remates que indican la narrativa. Totalmente recomendable.

El Michels Affair: es el proyecto del productor Leon Michels, que entre sonidos Lo-Fi, texturas súper eclécticas y filtros duberos logran crearte una persecución de una película de agentes de alto presupuesto en el que sí te creas a todos los personajes. Aparte de que ha trabajado de la mano de bandas leyendas como Wu Tang Clan, Sharon Jones and the Dap Kings y hasta Travis Scott. Es lo que más escucho en estos días de lluvia.

Duval Timothy: ¡Pfff!, qué difícil hablar de 5 recomendaciones cuando me gustaría dar unas treinta, más cuando escucho de todo, un día escucho boleros, otro psicodélico, otro me empapo de sonidos electrónicos, y a veces uno solo quiero escuchar piano. Eso es lo que me sucedió con Duval Timothy. Lo considero un llamado a la calma para saber qué mi corazón sigue latiendo, que aún puedo estar lo más cerca a mis sentimientos de formas sencillas y permanecer ahí, solo sintiendo lo que dirige Duval. Es música honesta que me hace nacer de nuevo.

Little Simz: La historia de esta mujer es algo que comenzó desde el minuto 1 como un sueño. Según lo que logré leer es que fue invitada a subirse al stage de Gorillaz y Damon Albarn le compartió el micrófono y cuando comenzó a rapear, ¡pum!, se les cayeron los calzones a todos . Yo llegué a su música de una forma orgánica y tiene un track llamado

‘Venom’ que me voló la cabeza, pienso que todo el material que ha sacado junto a un concepto visual súper homogéneo y atrevido es de 100 de 100.

Noga Erez: una artista que hace de todo, y que es para mí, ella es el ejemplo claro de que quien persevera alcanza. El otro día chismeando su timeline musical ya lleva más de 10 años reinventándose y lo que me encanta es que ella encontró un punto súper fino en su carrera en la que se sintió súper cómoda y que ahora su música también es acompañado por un performance súper avanzado en el que tiene muchos bailarines en escena que hacen de esto una puesta teatral muy interesante, y bueno, cada canción está llena de hooks que se quedan pegados como chicle a la suela de tu zapato.

Enhorabuena a Pahua por el éxito, su proyecto seguirá creciendo y en breve será un referente mundial de los nuevos sonidos del world beat.

Esta nueva sección en Marvin llamada Qué suena es hecha por el gusto de conocer qué suena en los audífonos y parlantes de la gente del show business, así que no te sorprendas si la siguiente semana hay unx locutorx, unx disquerx, unx agente y unx músicx.

Te puede interesar:

QUÉ SUENA: CON RATA DE A VECES SIEMPRE Y AUSTIN TV