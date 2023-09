Café Marvin y las expectativas de la confusión con Loraine James

Nuevo álbum de la británica Loraine James. Gentle Confrontation rasca del IDM, ambient, nu soul, glitch, de los breaks… sustancias mágicas.

8 mil millones, la cifra del caos, los pobladores de un planeta sometido a distintas fuerzas caóticas, especialmente las que buscan beneficios al desorden.

Loraine James es una alquimista del caos, de ahí sustrae un orden poético en forma musical. El caos de James es barrial, urbano, sonoro, plagado de soul y electrónica como sustentos del desorden, regados de experimentación como única vía interpretativa posible. Lo demás es complicidad con los abusadores de la desigualdad.

El tercer disco compuesto por Loraine para Hyperdub se titula Gentle Confrontation, lo cual implica un enunciado de intenciones. Ese es el objetivo de James, amortiguar la fricción del caos.

La belleza sobresaliente de la música de la productora se mantiene, el marco creativo se amplia en el uso de efectos y la sensibilización de su propio credo hacia la sinceridad emocional.

Ella dice que este es el disco que a una Loraine adolescente le hubiera gustado hacer, con tendencias musicales que también reflejan esa época.

Sin duda es un ejercicio de orden al frenesí incomprensible de cualquier vida, también la de Loraine James.

El resultado más tenue, menos rudo, con sus momentos de dulce caja musical que tanto prodiga la artista. IDM, ambient, nu soul británico glitcheado, neo clásico, techno … consignas del caos.

Esta tercera entrega para Hyperdub continúa la estela marcada por Building Something Beautiful For Me, publicado por James para label Phantom Limb y homenaje al compositor neoyorquino Julius Eastman. Ritmos que brotan del amor por lo hermoso de la vida. Pianos y sintes, programaciones y breaks, voces y escalas abstractas.

Gentle Confrontation de Loraine James