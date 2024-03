Glass Spells: “Crecimos escuchado a Maná, Caifanes y Soda Stereo”

Después de una larga espera, los fans de Glass Spells pudieron verles actuar por primera vez en la Ciudad de México a finales de febrero pasado. El dueto synth pop oriundo de San Diego, California, integrado por Tania Costello (voz) y Anthony Ramírez (sintetizadores y programación) lanzó recientemente el tema “Hechizos“, pretexto suficiente para endulzar los oídos de los chilangos que esperaban ilusionados la velada en la que finalmente compartieron tiempo y espacio.

Antes de tomar el escenario, cumplimos la misión de encararnos con los autores de Shattered (Negative Gain Productions), su debut formal de 2021, mismo que les llevó de gira por casi dos años y que les permitió formar parte del elenco que integró el cartel del festival Darker Waves, al lado de actos como New Order, The B-52’s, Devo, Twin Tribes y Drab Majesty, por decir algo. Aquí el resultado del encuentro.

Llegan a tocar por primera vez a la CDMX con gran impulso. Se han labrado una buena reputación como acto en directo.

Anthony. ¡Estamos bien emocionados por tocar un show propio en México, en un lugar en el que el sonido está muy bien! Queríamos expresarnos y que los fans de aquí pudieran vernos en vivo.

Tania. ¡Para mí es todo un orgullo! Es un sueño hecho realidad el poder regresar a mi país y presentarme, espero que a todos les guste el show. Me fui de México a los 7 años de edad, ¡me siento muy orgullosa de estar aquí!

Siendo una banda de mexico-americana con proyección internacional, ¿qué percepción tienen de la escena synth pop del país?

Anthony. Para mí, nuestra propuesta suena diferente. Hay bandas como Moenia que, al tener un sonido parecido, igual a sus fans puede que les guste lo que hacemos. Estaría bien generar esa interacción.

Tania. Veo que a la gente de la CDMX le gusta distintos tipos de música, ha sido muy padre descubrir eso, pienso que nosotros tenemos elementos de indie rock y música electrónica, todo eso mezclado puede generar interés en el público. Creo que nuestra música va bien con la gente de la ciudad.

Comienzan a priorizar el uso del español en su propuesta, ¿cuál es la respuesta de la audiencia ante ello?

Anthony. Hemos notado recientemente que cada vez más gente latina nos apoya.

Tania. ¡Hay mucho apoyo de nuestra gente! Sin querer, nos ven como un grupo que no se estanca en un estilo, no nos encasillamos en estereotipos. Todos somos diferentes, pero somos gente muy versátil, tenemos mucho por ofrecer.

“Hechizos”, su lanzamiento más reciente, tiene muchos elementos de las producciones del pop ochentero mexicano. ¿Hay influencia directa de esto?

Anthony. No lo sé realmente. Mucha gente nos sugirió que hiciéramos una canción en español. Comenzamos a generar ideas, le mandé a Tania un fragmento de la música, a mí se me hizo un ritmo con sabor latino, con un bajo bastante movido, muy para la pista. Ahí decidimos que eso era adecuado para una canción en español.

Tania. Mis padres escuchaban mucho rock en español cuando estaba creciendo. Esa música me sirvió de inspiración. Escuché a Maná, Caifanes y Soda Stereo. Me fijé muy bien en las letras, quería escribir una canción desde el corazón, era muy importante para mí hablar del poder que hay en uno mismo y sobre cómo confrontar el dolor en la vida, por eso hago referencia a que yo soy la hechicera y que no me pueden hacer daño.

¿Es éste el preámbulo para hacer un álbum completamente en español, más amigable con la pista?

Tania. En el disco que estamos haciendo hay un poquito de todo. Todavía tenemos ese sonido como dark. Nos gusta experimentar con el dance y el pop, pero también sonar denso y mezclarlo con algo dulce, que sea medio ambiguo. Nuestro primer disco estaba más orientado a lo oscuro, lo escribimos durante la pandemia, en un momento muy raro, creo que todo lo que salió ahí fue doloroso, a diferencia de estas canciones, que tienen mensajes más esperanzadores.

¿Cómo describirían lo vivido en su carrera hasta el momento?

Tania. ¡Todo ha sido maravilloso, algo que nunca esperamos! Iniciamos sin ninguna expectativa, sólo queríamos tocar y mostrar lo que hacemos. Cada paso se vuelve monumental. Pasamos de tocar en lugares pequeños a agotar los boletos en nuestra ciudad, en el venue de nuestros sueños; de ahí fue como ahora vamos a tocar en Los Ángeles. Todo se dio en un abrir y cerrar de ojos.

Anthony. Yo creo que desde que salió el disco todo fue muy rápido. Por ejemplo, tocar en el festival Darker Waves sí es una de las cosas más impresionantes en la vida.

Quería llegar a eso, ¿cómo fue compartir cartel con New Order, Tears for Fears, Twin Tribes, X, Crosses, The Chamaleons y demás actos?

Tania. Cuando miré a Tears for Fears al final de la noche me emocioné muchísimo. Lloré de felicidad por el hecho de haber compartido escenario, ¡no lo creía! No sé qué sensación me dio, pero fue algo impactante.

Anthony. Yo tampoco me la creía. Cuando salimos al escenario y saludamos al público el feedback fue impresionante.

¿Qué es lo que más les disfrutan de música cantada en español?

Tania. Ahorita entre los dos, traemos una canción medio romanticona que tocamos antes de cada show: “Igual que un ángel”, de Kali Uchis y Peso Pluma. Yo le echo la culpa a Anthony, porque esa canción ya no me sale de la cabeza.

Anthony. Se me hace muy similar a algunas de las cosas que estamos haciendo, por eso conecté bien rápido. Cuando la escuché, le dije a Tania: ¡Tienes que escuchar esto! Rápido nos identificamos con ello.

Tania. Pero no sólo eso, me gusta mucho Mecano, Hello Seahorse! me encanta. Igual Belanova; me dicen que me parezco a la vocalista, ¡a lo mejor es mi prima!

