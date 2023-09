Helloween: “No practicamos magia negra, somos positivos”

El año debe haber sido 1987, el sitio, la prepa Instituto Tecnológico América Latina, allá por el rumbo de la colonia Puerta Grande. ¿El contexto? El típico de la época, cuando no había Internet ni teléfonos celulares: el hermano de un amigo, tal vez un par de años más grande conocía bandas de las que su hermano, y yo sobre todo, jóvenes metaleros ávidos de conocimiento, no sabíamos nada. La primera canción que escuché de Helloween fue “Ride the sky”, y al saber de su existencia todo mi mundo cambió.

Diez años más tarde por fin la banda vino a México. Diciembre de 1998, con la gira Better Than Raw, en lo que para mí fue, además, la primera experiencia en el Circo Volador, el cual, por cierto, apenas tenía 15 meses de haber sido inaugurado. El de Helloween fue de los primeros conciertos internacionales en el foro grande. Aquella noche fue memorable, además iniciaron la noche con “Eagle fly free”, ¿qué puede ser mejor? Esa fue la primera de 10 ocasiones en que los germanos tocaron en ese inmueble.

Además del Circo Volador en la Ciudad de México, Helloween ha pasado por el extinto Salón 21 (habrá quien lo recuerde como José Cuervo Salón) y en sus tres últimas giras ha establecido su dominio como banda líder del power metal con sendas presentaciones en la Arena Ciudad de México. Además han tocado en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Puebla y Chihuahua. Es decir, la relación de los alemanes y sus fans mexicanos se cuenta en 12 giras y 24 conciertos.

Pero hay algo que nunca ha hecho y eso es presentarse en un festival. Eso quedará como anécdota el viernes 3 de noviembre, cuando sea la banda estelar del Heaven Stage, segundo en importancia de los cinco que habrá en el Hell and Heaven Open Air 2023. Hasta el cierre de esta edición, en ese espacio tocarán además Amon Amarth, banda que lleva buen impulso para alcanzar el siguiente nivel de estelaridad e Ill Niño, para los nostálgicos del nu metal.

Actualmente la banda es septeto. Ofrece la oportunidad de ver en acción a tres de los cuatro fundadores: Michael Weikath (guitarra), Kai Hansen (guitarra y voz) y Markus Grosskopf (bajo), además de cuatro enormes pilares que han ayudado no solo en sostener, sino ampliar la leyenda de la banda: Michael Kiske (voz), Andi Deris (voz), Sascha Gerstner (guitarra) y Dani Loeble (batería). En vivo la gozadera es inexplicable. Tres guitarras que trabajan para que el sonido realmente refleje esa cantidad de instrumentos, tres voces que se encargan cada una de clásicos de diversas épocas como “Ride the sky” “Future world” o “Forever and one” porque, claro, las baladas también caben y son de los momentos estelares, sobre todo en conciertos tipo festival donde una parte importante de la audiencia no conoce a la banda.

Cuando salió Helloween, el disco más reciente de la banda (junio de 2021, Nuclear Blast), en #SangreDeMetal tuvimos la oportunidad de platicar con Michael Weikath y con Kai Hansen. Estos son algunos extractos de esas charlas:

Weikath: “No somos satánicos en busca de destruir a la humanidad o practicantes de la magia negra, para eso hay otras personas. Nosotros estamos mucho más cargados hacia el lado positivo de las cosas. Una vez Michael Kiske venía saliendo del escenario y me dijo ‘esto es maravilloso, lo que hacemos es muy importante’ y tiene razón, nos toca darle algo positivo a la gente, que vean algo bueno en el escenario. Hay mucha gente que lleva mensajes de maldad y sangre, mensajes que me parece no están al nivel. Drogas cosas que en realidad destruyen a la gente y nosotros queremos dar un mensaje positivo”.

Hansen: “realmente estoy feliz de que en Helloween tengo chance de cantar algunas canciones, porque además tenemos dos grandes cantantes que hacen la mayor parte del trabajo vocal y eso me permite andar corriendo y brincando con la guitarra y disfrutarlo. Debo admitir que me gusta vivir el estilo de vida del rock and roll, no soy el tipo que después del concierto se va directo a su cuarto de Hotel y espera con calma a que salga el siguiente vuelo, a mi me gusta ir al bar y tomarme algunos tragos. Nunca pude dejar de fumar por ejemplo así que digamos que no soy ese tipo de persona que es un cantante perfecto y un frontman perfecto, pero soy gritón y de repente me gusta expresarme como cantante, lo disfruto. Ahora tengo chance de cantar con los otros dos y estoy muy agradecido por ello”.

El vigésimo quinto concierto de la banda en México será también el más grande. Siempre es una banda espectacular, pero con audiencias masivas tipo un festival al aire libre la vibra cambia, y lo hace hacia un nivel positivo. Los dos cantantes fijos son excelentes manejadores de audiencias, pero tenerlos juntos y en un escenario de audiencia como la que se espera en Hell and Heaven es una experiencia que nadie debería perderse, toque quien toque a esa misma hora.

*También te puede interesar: Hell and Heaven tendrá escenario darketón