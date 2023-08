Slowdive nos pone ante una marejada sonora en “The Slab”

No es nuevo de que los ingleses de Slowdive provoquen una cortina de sonido con sus canciones… suelen ser hermosas y con mucho feedback de por medio, además de pasajes etéreos. Ellos saben provocar una experiencia sensible que sube y baja conforme avanza cada tema.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y eso mismo podríamos decir de “The Slab”, el tercer sencillo del álbum que vendrá el 1 de septiembre, y que lleva por nombre Everything Is Alive, del que sorprende que la propia banda lo considere como el corte más pesado entre ese lote de canciones –al final no lo es tanto-.

“The Slab” se une a “Kisses” y “Skin in the Game” como los anticipos de un disco muy esperado y que habrá de editar el sello Dead Oceans y del que los propios Slowdive han comentado que será muy ecléctico, dado que no consideran que sean momento de decantarse por algo muy oscuro, incluso en el título mismo se percibe que exaltan la sobrevivencia de la especie.

Everything Is Alive aparecerá mientras la banda enfrenta una larga gira que los llevará de Europa rumbo a Oceanía y luego hasta América. En todos de esos shows incluirán material de ese nuevo retoño sónico con lo que someterán a los escuchas en esa marejada musical que caracteriza a Slowdive.

