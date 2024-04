Interpol en el Zócalo capitalino: Historia de amor en rojo y negro

Todavía con los ecos de un Zócalo a tope y con la voz de Paul Banks reverberando en los oídos, se va entendiendo que lo ocurrido el pasado 20 de abril en la CDMX quedará en la historia como uno de los conciertos más entrañables que hayan tenido lugar en la plaza pública más importante del país. Lejos han quedado los años donde en estos sitios estaba prohibido el rock y había que salir por piernas ante la represión policiaca. Algo digno de celebrarse.

El concierto de Interpol no sólo fue la confirmación del amor mutuo entre la banda y el público mexicano, ese que surgió hace veinte años con su histórica primera visita. La presentación del pasado sábado también fue una celebración generacional, aquella que explotó desde Nueva York con grupos como The Strokes, Yeah Yeah Yeahs, TV on the Radio y los propios miembros de Interpol, bandas que regresaron a beber de las aguas de bandas también neoyorquinas como The Velvet Underground y Television. La generación que salvó al rock, se ha dicho.

El pasado sábado 20 de abril de 2024 el cielo se nubló y dejó caer una ligera lluvia en plena primavera, ayudando todavía más a resaltar el ambiente de melancolía que Interpol transmite con sus canciones. La espera se hizo más ligera con la actuación de un mariachi, a petición de Paul Banks. Los de los sombreros, a la par de “El rey”, versionaron “Evil”, lo cual causó una emoción mayúscula entre aquellos que llegaron desde temprano para ver a la banda de Nueva York. Water from Your Eyes fue el combo encargado de inaugurar el escenario con una mezcla de indie rock y post-punk al mero estilo de los legendarios Gang of Four. El cuarteto dio muestra de un estilo poderoso y energético que lo coloca como unos de los actos a seguir por parte del mítico sello Matador (casa de Interpol).

Más tarde, un poco antes de las ocho de la noche, las pantallas se llenaron de imágenes que dieron un breve recorrido por el álbum de recuerdos de Interpol y el público mexicano. Después de esta breve introducción, la banda apareció para interpretar “C’mere” y su llegadora frase: “The trouble is that you’re in love with someone else, it should be me, it should be me”. El inicio de un viaje a través de veintiún canciones.

Desde el minuto uno de su actuación, los 160 mil asistentes estuvieron en la palma de la mano del cuarteto, una conexión que traspasaba la piel, acorde tras acorde, canción a canción. La luz brillante de los celulares contrastó con el rojo de los edificios aledaños al ritmo de “NYC” y su “Turn on the bright lights”, momento épico de la noche. Curiosamente, ya casi al final del concierto Paul Banks se quitó sus lentes negros, quizá para certificar que lo que estaba delante de él no era un sueño, sino la realidad; esa que quedará en su memoria, igual que los primeros pasos de su bebé, los cuales, se sabe, dio en suelo mexicano.

