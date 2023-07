Nick Cave and The Bad Seeds ya trabajan en un nuevo disco

La noticia fue compartida con sus fans a través de The Red Hand Files, el popular sitio web de Nick Cave. “Me gustaría que todos sepan que en este momento estoy de vuelta en el estudio terminando el nuevo disco de Bad Seeds”, dijo el cantautor antes de explicar que alejaría un par de semanas del website para enfocarse en el álbum.

Esta actualización llega luego de que a principios de 2023, Nick Cave compartió un mensaje revelando que uno de sus propósitos de Año Nuevo era hacer otro álbum con The Bad Seeds. En ese momento, Cave aseguró que ya había comenzado a trabajar en algunas canciones, pero que estaba pasando por una especie de bloqueo creativo.

Al parecer la mala racha de Nick Cave ya terminó y aunque aún no hay una posible fecha de estreno para este material, parece que será en un futuro no muy lejano. Este será el primer álbum de larga duración que Cave y The Bad Seeds lanzan desde 2019 con Ghosteen, aunque en 2021 hicieron una breve aparición para compartir una colección de rarezas y B-Sides.