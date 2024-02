Marc Cerrone: “Cuando vi ‘Climax’ simplemente dije, ¡wow!”

Puso a bailar al mundo en los 70 con “Supernature”, tema que Gaspar Noé retomaría para musicalizar esa pesadilla rave llamada Climax. El músico francés visitó por primera vez nuestro país como parte del lineup del festival Bahidorá, llevando al éxtasis del baile a los que visitaron ese fin de semana el Estado de Morelos. Aprovechando esta inédita llegada a México, platicamos con la leyenda de la música dance francesa, Marc Cerrone.

¿Cómo fue tu experiencia en Bahidorá?

Estoy realmente sorprendido, es mi primera visita a México y fue muy emocionante ver que el público conocía muchas de mis canciones. Ver a la gente bailar y cantar me hace muy feliz. En el momento en que yo bajaba el volumen la gente seguía cantando. Es uno de mis mejores recuerdos del festival, es el mejor regalo que uno puede recibir como artista.

¿Cómo te describirías como DJ?

Después de una larga carrera, de dar concierto tras concierto, hace como diez años mi compañía discográfica me dijo: tu público es muy joven, creemos que podrías encajar muy bien en cierto tipo de festivales. Mi primera reacción fue de sorpresa, porque yo me considero un músico antes que nada, pero me di la oportunidad y encontré una nueva forma de conectar con mi música. Fui aprendiendo a trabajar con esa nueva dinámica y creo que encontré el balance ideal entre el músico y el selector. Utilizo muchos recursos de cuando toco con mi banda, como el que te comentaba antes, cuando dejo que la gente cante a capela.

Por otro lado, también has sido productor ¿cómo te sientes en ese rol?

Es difícil hablar de uno mismo, pero tomando en cuenta toda mi experiencia, para mí lo más importante es buscar un sonido que sea diferente al de los demás. Desde los años 70, cuando comencé a grabar, nunca busqué ser mejor que el resto, lo más importante era ser diferente. Por eso cuando trabajo con alguien más, busco sonar de una forma original, y eso puede venir desde los sonidos que escogemos o los arreglos que usamos para la canción. Hacer música es como viajar, uno no sabe qué es lo que va a encontrar, y es fascinante.

Los años 70 fueron muy importantes para la música electrónica en Francia, por un lado tu lanzaste “Supernature” al tiempo que, practicamente, Jean-Michel Jarre amasaba Equinoxe y Oxygéne. ¿Cómo recuerdas esa época?

Jean-Michel es mi amigo, es un músico muy talentoso. Ambos compartimos un momento muy especial en la música en Francia. Estábamos buscando cada quien su sonido y su camino en la música. Fueron años un poco difíciles, porque yo llevaba mi música a las compañías discográficas y les costaba entender mi concepto. Siempre se quejaban de que en mis grabaciones la batería estaba muy al frente, o me hacían comentarios sobre la duración de mis canciones. Pero yo seguí fiel a mis convicciones y seguí creando hasta que llegó “Supernature” y ahí todo cambió. Al principio no había mucha confianza en que la combinación de música electrónica y metales pudiera funcionar, además de que la canción duraba diez minutos. Y mira, ese fue el inicio de una carrera de más de cincuenta años.

“Supernature” es una canción atemporal, siempre se siente fresca. ¿Cuál fue tu reacción cuando la viste en Climax, de Gaspar Noé?

Fue una gran experiencia. Cuando me explicó el concepto de la película, y que él quería utilizarla, le dije que probáramos, que si funcionaba por supuesto que le daría mi autorización. La película es fuerte, no es para todos, pero la manera en que Gaspar manejó la imagen y el sonido fue espectacular. Cuando vi la secuencia simplemente dije, ¡wow!. Ese tipo de colaboraciones yo las considero como una bendición.

Uno de los géneros de música de baile más exitosos es el llamado french touch. Pensando en Daft Punk, ¿notas alguna influencia tuya allí?

No quiero ser presuntuoso, pero por supuesto que veo influencia de mi música en ellos. Para mí es un honor, ¿sabes? Años atrás tenía una posición donde criticaba a muchos grupos y artistas porque sentía que tomaban muchas ideas mías, pero con el tiempo comprendí que gracias a ellos mi música se sigue escuchando fresca y actual. Eso me ha permitido seguir haciendo lo que más me gusta, que es crear música y subirme a un escenario para interpretarla.

¿Tienes alguna idea del rumbo que tomará la música en el futuro?

Es una pregunta muy difícil porque no tengo una bola de cristal, pero trataré de contestarla desde el presente. En este momento creo que una de las cosas que más me llaman la atención es la gran calidad que hay en los cantantes, el nivel cada vez es mejor. Ahora, en lo musical, creo que las generaciones nuevas harán una especie de arqueología y redescubrirán a grupos del pasado como Deep Purple o Pink Floyd, pero no de una manera nostálgica, sino como un punto de partida para generar propuestas diferentes.

¿Cuál es tu opinión sobre la importancia que ha tenido la música latina a nivel mundial, en especial el reggaeton?

¡Qué te puedo decir! Soy percusionista, su música está hecha directamente para el cuerpo. Es un estilo que es emocionante y expresa alegría y felicidad, no hay mejor combinación, es imposible resistirse y no bailar.

