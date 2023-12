Dim Electrics y su fuzz cósmico

Hay quienes gustan del anonimato. Es el caso de Dim Electrics, proyecto de un solo hombre cuyo debut, un álbum epónimo, es editado por Sulatron Records (en vinyl y limitado a 300 copias). Detrás de la agrupación está el guitarrista inglés Mahk Rumbae, asentado en Viena, quien en 2014 comenzó a explorar la psicodelia con su instrumento, aunque para su primer lanzamiento discográfico decidió hacerse cargo de todo.

Nacido de sesiones de improvisación, Dim Electrics está bañado de oleadas de sintetizador, ritmos persistentes, imperturbables (“Ways of seeing”), inputs bailables más cercanos al trance (“Memory cage”), y abundantes dosis de guitarra. Aunque también hay drone, mucho krautrock, fuzz y guiños a una psicodelia primigenia (“Burn”).

Dim Electrics / Sulatron Records, 2023

Todo lo dicho tiene lugar esparcido en cinco temas, la mayoría de ellos de mediana duración pero que llegan a su clímax en “Dream reaction” (que me recuerda, en instantes, al primer Jesus and Mary Chain). Estamos ante un viaje cósmico de casi 20 minutos (con un delicioso órgano entrando y saliendo) y al final del cual sentirás que has sido transportado a otra dimensión.

Si no conocen a Dim Electrics, esta es la oportunidad para hacerlo.