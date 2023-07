Estas son las recomendaciones musicales de Barack Obama para el verano de 2023

Como ya es tradición, el ex presidente de los Estados Unidos nos ha compartido algunas de sus canciones favoritas del momento, demostrando una vez más que es fanático de explorar diferentes géneros y épocas. Así que si andabas en busca de una buena playlist para musicalizar tu verano, puede que aquí encuentres algo.

Este año, Barack Obama incluyó en su playlist grandes clásicos como “California love” de 2Pac, “Dr. Feelgood (Love is a serious business)” de Aretha Franklin, “Cry me a river” de Ella Fitzgerald y “Everything is broken” de Bob Dylan; así como también agregó piezas más recientes como “Try me” de Jorja Smith y “Not strong enough” de boygenius.

Pero como te lo mencionamos arriba, Barack Obama tiene gustos bastante camaleónicos, por lo que su playlist también cuenta con tracks de reggaetón, pop y hip-hop. “Vampiros” de Rosalía y Rauw Alejandro, “Princess Diana” de Ice Spice y Nicki Minaj, “The world is yours” de Nas y “La Bebe (Remix)” de Yng Lvcas y Peso Pluma son otros de los títulos que aparecen.