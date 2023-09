Café Marvin en la piel de la fragilidad con Metamatics

Continúa la reedición de los álbumes de Metamatics y Norken o lo que es lo mismo Lee Norris. En este caso sublime obra de IDM y downtempo From Death To Passwords Where You’re A Paper Aeroplane.

La sensibilidad con uno mismo no se puede definir como tal. El campo de lo sensible es externo al ser. ¿Se puede ser sensible entonces cuando lo exterior es parte de una retórica de mercado?

En esa dinámica emocional se desarrolla el trabajo de Lee Norris con sus dos proyectos musicales originados en la década de 1990: Norken y Metamatics.

Si ya dimos cuenta en Café Marvin de esto en cuanto a Norken, el proyecto de minimal y deep techno, llega el momento de Metamatics.

La reedición de From Death To Passwords Where You’re A Paper Aeroplane, álbum original del 2001 y quinto en la carrera de Metamatics.

Las melodias comunes entre Norken y Metamatics se hacen a ritmo de un break down tempo sin perder un solo miligramo de delicadeza, más bien al contrario sumando un punto de fragilidad sensible.

Lo de IDM viene dado por una estructura lógica y avanzada propia de la electrónica de Lee Norris.

De los 11 álbumes publicados bajo el alias de Metamatics, Neo Ouija del 98 fue el primero, los sacados al mercado al tiempo que los de Norken con el label Hydrogen Dukebox son los más brillantes.

From Death To Passwords Where You're A Paper Aeroplane de Metamatics