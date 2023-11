Café Marvin y el viaje por la espina dorsal con John Tejada

Nuevo LP del residente en LA y pope de la electrónica de baile avanzada John Tejada. Resound nos brinda dance floor de dimensiones corpóreas.

Los contextos son los determinantes de las esencias. Mantener las segundas originales a pesar de los primeros es casi siempre inútil.

El productor nacido en Viena, hace mucho alejado del frío ambiente contextual vienes que crudamente describió el gran autor Thomas Berhand, sigue publicando su techno de extrema sensibilidad. Tejada devolvió al cuerpo, a la piel, el calor del beat.

Cuando prácticamente nadie concebía que la electrónica pudiera prescindir de la vulgar exuberancia que invadía las producciones de sus subgéneros (house, techno, trance, hard …) Tejada y alguna otra luminaria comprimían el sonido.

Sus maxis de los años 90 publicados con su propio label Palette Recordings, eran aire fresco para los danzantes. El bombo de su techno se comprimía, la melodía se volvía primordial e hipnotizante, el sonido se fraccionaba y tomaba la médula espinal. El minimal había llegado.

Tejada no ha dejado de producir y lo ha hecho en todas las disqueras claves de la escena durante estas décadas. Cocoon Recordings, Kompakt, Poker Flat, Playhouse, 7th City, A13, Multiplex…

Las colaboraciones también han dado buena cuenta del espíritu pionero de este hijo de soprano y director de orquesta.

Con guitarrista japonés Takeshi Nishimoto en I’m not a gun haciendo un post rock tamizado de electrónica. En Logic Memory Center del2004, en Plug Research, se adelantó al uso de la electrónica con estructuras vocales clásicas, con voces de James Figurine aka James Scott Tamborello y de Carl A. Finlow aka Random Factor.

Sí bien ha urgado en ambient y experimentación, su dominio del dance floor es su gran aportación a la música.

Su último álbum, y van mas de 20 desde el primero Little Green Lights And Four Inch Faders en 1998, se titula Resound.

Tejada se abstrae y abstiene de inventos virales centrándose en su total dominio de lo que las neuronas requieren para bailar.

Resound de John Tejada