Sufjan Stevens anuncia álbum y adelanta un tema entre el dolor y la esperanza

Al parecer a todo mundo hace bien que Sufjan Stevens vuelva a su esencia de singer-songwriter y que además se centre en él mismo y no en un proyecto compartido. Es delicioso escucharlo con esa voz bajita y llegadora diciendo: “So you are tired of us / So rest your head”; siempre nos ha traído consuelo y complicidad… es un músico exquisito.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

“So You Are Tired”, no podía ser un mejor adelanto para Javelin, el álbum por venir; se trata de otra suave filigrana conducida por una guitarra muy sutil y en la que la voz de Sufjan es acompañada por otra femenina y luego unos coros, que casi tornan celestial el asunto.

Hay que dejar en claro que Sufjan Stevens no ha parado de producir; apenas a principios de este año dio a conocer la música para el ballet Reflections, y antes había recopilado música instrumental en Convocations y trabajado con Angelo De Augustine en A Beginner’s Mind.

Aunque también hay que decir que aunque su nueva canción muestra al Sufjan Stevens más esencial e individual, Javelin tiene colaboraciones destacadísimas, comenzando por el hecho de que, nada menos, que Neil Young le cedió “There’s A World” para cerrar el álbum y Bryce Dessner de The National, toca guitarra en “Shit Talk”.

Por parte de las voces femeninas encontramos la participación de Adrianne Maree Brown, Hannah Cohen, Pauline Delassus, Megan Lui y Nedelle Torrisi para nutrir a un álbum conformado en total por 10 piezas.

A fin de cuenta, tendremos al mejor Sufjan Stevens de regreso; muy desde la intimidad, dado que grabó en casa, pero sabiendo siempre cuando ser orquestal y coral. Es un geniecillo de nuestro tiempo que ha sabido adentrarse en las tormentas existenciales, pero siempre con gran sensibilidad para abordar al dolor y brindar esperanza.

Javelin, el disco que celebrará 25 años de carrera, será editado el próximo 6 de octubre a través de Asthamatic Kitty, su propio sello y contendrá un libro de arte de 48 páginas y algunos ensayos que abordan su obra. ¡Vaya delicia!

