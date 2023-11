Rosario Ortega: “Shakira abrió el camino por el que transitó Julieta Venegas”

Comenzó su carrera siendo la voz de Entre Ríos, de lo más interesante que ocurrió en la escena argentina de la primera década del Siglo XXI. Formó parte de la banda del legendario Charly García y de Meteoros, el combo de Cachorro López. Este año ha decidido tomar el control absoluto de su proyecto artístico, y ha escogido a México como punto de operaciones para la promete ser una carrera fructífera en la escena latinoamericana. Platicamos con Rosario Ortega de todo esto, y más.

¿Cómo ha sido el camino que te ha traído hasta este momento en tu carrera?

Ha sido un camino largo con muchos desvíos. Tuve mi etapa de bandas cuando estuve con Entre Ríos, mi primera experiencia como tal; otro momento importante fue cuando estuve con Charly García, que curiosamente se dio cuando saqué mi primer disco solista. Estas experiencias me hicieron ver que tengo una flexibilidad como artista que me permite amoldarme a diferentes estilos para tomar diferentes caminos musicales. No es lo mismo cantar a lado de Charly que ser solista o frontwoman en una banda, como cuando entré a Meteoros. Soy una artista que va cambiando la piel.

¿Consideras que toda esa experiencia te ha servido para decidir que éste es tu momento?

Sí, porque ahora quiero tomar decisiones. Me ha pasado que he estado en bandas que ya tienen cierta trayectoria y yo he llegado a sumarme. Son dinámicas distintas porque las responsabilidades, la energía y los compromisos se reparten. En cuanto a mi carrera solista ahora estoy aquí en México componiendo al lado de diferentes talentos, y eso ha hecho que el disco en el que estoy trabajando esté generando un sonido totalmente diferente.

En México se ve a la música argentina con un halo de sofisticación, desde los ochenta con Soda Stereo, después con Babasonicos hasta llegar a Miranda! ¿Estás de acuerdo con esta percepción?

Creo que tenemos un sello muy personal. Las bandas que mencionas tienen letras que te hacen identificarlas inmediatamente, ahí tienes “Hola“, la escuchas y sabes enseguida que se trata de Miranda! Por supuesto, Babasónicos, tienen las mejores letras del rock argentino, aunque para mí Calamaro sea insuperable. Me parece que hay una búsqueda muy interesante por crear buenas letras en Argentina. No lo había pensado, pero ahora que lo mencionas coincido completamente.

Y en sentido contrario, ¿cómo percibes a la música que se hace en México?

Siempre estamos volteando a ver qué es lo que está pasando en México, y más en este tiempo donde las mujeres han alcanzado más relevancia. Ahí está el caso de Julieta Venegas que ya se convirtió en un referente del pop en español. Obviamente también está Café Tacvba con todas esas grandes canciones que tiene. Creo que México y Argentina siempre se están mirando entre sí, y coqueteando; sí bien cada uno tiene su sello, son los países en Latinoamérica más importantes en cuestión rock.

Este año lanzaste Track, un disco con versiones de canciones que te marcaron desde la adolescencia.

Desde que eres niño tus gustos se ven moldeados y la pre adolescencia, de los 12 a 14 años, es clave para saber qué es lo que te va a gustar después. En mi caso escuché más hip hop que rock, es un ritmo que me encanta y ahora conecto con el trap. Este disco es justo un viaje a través de artistas que me marcaron en los 90, gente como Fito, Calamaro, Shakira, Café Tacvba, las influencias son infinitas.

Haces una versión de “Cómo te extraño mi amor”. ¿Fue un reto retomar una canción ya muy identificada por el público?

Lo tomé como un juego, y no sólo en este tema, todo el disco es una forma de ver este proyecto de manera entretenida. Fue un lindo reto. En el caso de “Cómo te extraño mi amor”, toda la vida pensé que era de Café Tacvba, con Track descubrí que es de Leo Dan.

Ahora que mencionas a Calamaro, ¿qué tal la experiencia de colaborar con él? ¿Se cumple la frase de “mejor no conozcas a tus ídolos”?

Lo conocí cuando yo tenía doce años, él había trabajado con mi padre, en ese momento yo era la más fan de él, ¡imagínate!. Me parece que sí está bien conocer a la gente que admiras. Calamaro no me decepcionó, es un personaje, siempre es muy interesante escucharlo.

También haces una versión de “Engaña”, original de Cerati, ¿de qué forma te ves reflejada en su música?

Me parece que Cerati tiene mucha identidad y sus melodías son muy interesantes. Hablábamos de las letras, él tiene muy buenas. Está un poco infravalorado en Argentina porque no se le pone al nivel de otros artistas, creo que aquí en México se le da más valor. Es un artista increíble y versátil. Un gran compositor con una de las voces más increíbles. Me reflejo en él como alguien que escribe canciones con mucho cuidado, no me da lo mismo utilizar ciertas palabras, tienen que ser las adecuadas para que yo me pueda sentir cómoda al momento de cantarlas. Me encanta Colores santos, el disco que hizo junto a Daniel Melero.

En Track también retomas a Shakira, en este sentido, ¿cómo percibes la proyección que han alcanzado las mujeres en la música que se hace en Latinoamérica?

La importancia de las mujeres en la escena latinoamericana creció muchísimo. En el momento que salió Shakira no había tanta presencia a nivel de mujeres compositoras, por eso su impacto fue tan fuerte; ella fue quien de alguna forma abrió el camino por el cual después transitó la misma Julieta Venegas. De ahí se abrió un abanico muy amplio de mujeres, al cual pertenezco.

¿Cómo te ves en el futuro cercano?

Me veo volviendo muchísimo más a México porque estoy enamorada del país. Estoy muy entusiasmada con la música que compuse con El David Aguilar, Marcos Mares y Ruzzi. Creo que vienen grandes cosas y me da gusto que hayan surgido precisamente en México.

