Nick Cave estrena colaboración con un grupo musical de niñas refugiadas

The Miraculous Love Kids of Afganistan, un grupo musical de niñas refugiadas, se dio a la tarea de crear una canción basada en Wife with eyes closed, el poema que Nick Cave escribió sobre su esposa Susie para el número 60 de The Red Hand Files. Y eso no es la única sorpresa, pues el mismo Nick se unió a las pequeñas para cantar esta gran balada.

“Las palabras resonaron profundamente en mi alma y me impactó cómo incluso en la pérdida, el dolor y las duras agonías del mundo, podemos crear una cámara sagrada en el corazón para guardar a nuestros seres queridos”, dijo Lanny Cordola, fundador del grupo, en un comunicado de prensa.

Según explicó Cordola, el poema lo leyó por primera vez tan sólo dos días después de perder a su hermano, por lo que sintió la necesidad de convertirlo en canción. “Entonces apareció la música y se unió a las palabras en una especie de abrazo sagrado. Cuando la toqué para las niñas, se conmovieron profundamente. Era como si las palabras y la melodía expresaran el gran anhelo de sus almas”, comentó.

Por su parte, Nick Cave dijo: “Me siento honrado de que Lanny and the Miraculous Love Kids/Girl with a Guitar hayan elegido usar mi poema de esta manera. Lo que hacen dice mucho de lo que la música puede dar, pero también de lo que se puede llevar”.

“Breathless/Beautiful” ya se encuentra disponible en plataformas digitales junto con un videoclip dirigido por el documentalista Hans Fjellestad.