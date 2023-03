Nick Cave sobre Charles Bukowski: “es el bukkake de la mala poesía”

Muchos artistas se sentirían halagados si los comparas con un icono literario y quizá este sería el caso de Nick Cave si no lo hubieran asociado con el polémico Charles Bukowski, quien así como ha sido celebrado por su amplia obra de poesía y ficción, ha sido objetivo de críticas bastante severas por sus representaciones misóginas y abiertamente sexuales de las mujeres.

Resulta que en una reciente entrada de su blog The Red Hand Files, Nick respondió a la carta de un fan llamado Simon que decía lo siguiente: “En mi opinión, eres uno de los geezers bonzerist, como Bukowski con un geetar. Gracias, señor Cave”.

“Gracias por tus cartas pero, lo siento, Simon, no me gusta que me comparen con Charles Bukowski. Aprecio que trataras de ser amable y hacerme sentir bien y todo, pero no me gusta el hombre. Este es un hecho bien conocido. Ahora, si me hubieran llamado, digamos, el ‘Philip Larkin de Joanna’ o el ‘Stevie Smith de los Ivories’ o el ‘All Singing, All Dancing John Berryman’ o ‘Langston Hughes of the Banger’, yo hubiera sido mucho más feliz”, explicó Nick Cave.

“En mi opinión, Charles Bukowski es el ‘Bukkake de la mala poesía’, simplemente soplando su basura. Simplemente no me gusta ni un poco. No, en absoluto. Con amor, Nick”, concluyó.

Y bueno, por si te lo preguntabas… “Bukkake” es un tipo de pornografía que generalmente involucra a una mujer y un grupo de hombres en el acto sexual, que ya te imaginarás lo que conlleva. Y no hay que ser fan de Bukowski para concluir que, sí, probablemente hubiera estado dispuesto a eso.