Cómo vivir la vida al máximo, según Nick Cave

Una vez más, el músico ha compartido su gran sabiduría a través de su newsletter The Red Hand Files. En esta ocasión, Cave compartió algunos tips para disfrutar la vida al máximo y aunque la carta fue dirigida directamente a un niño de 13 años de edad, estos consejos puede aplicarlos cualquiera, así que toma nota.

Todo comenzó con un mensaje que le mandó el pequeño Ruben, de Melbourne, Australia, donde le pregunta lo siguiente: “En un mundo plagado de tanto odio y desconexión; ¿cómo vivo la vida al máximo y no desperdicio mi potencial? Sobre todo como creativo. Además, ¿cuál es una gran manera de enriquecerme espiritualmente? En general, y en mi trabajo creativo?”

En respuesta, Nick Cave escribió: “Querido Ruben. Cuando leí esta pregunta, mi pensamiento inicial fue que el niño que escribió esto no tiene nada de qué preocuparse, todo estará bien. Ruben, eres muy inteligente, estás comprometido con el mundo y no estoy seguro de cuáles son tus intereses creativos, pero ciertamente ya puedes escribir. No sólo eso, también estás buscando respuestas. ¡A los trece años, todo esto es genial! Por suerte para ti, Ruben, ¡tengo algunos! ¡Así que aquí va!”

“Leer. Lee tanto como sea posible. Lee las cosas grandes, las cosas desafiantes, las cosas confrontadoras y lee las cosas divertidas también. Visita galerías y mira pinturas, ve películas, escucha música, ve a conciertos: sé un pequeño vampiro corriendo por el lugar absorbiendo todo el arte y las ideas que puedas. Llénate de las cosas hermosas del mundo. Diviértete. Déjate sorprender. Déjate asombrar. Asómbrate regularmente, de modo que asombrarse sea habitual y se convierta en un estado del ser”, agregó.

“Comprende completamente tu enorme valor en el esquema de las cosas porque el planeta necesita personas como tú, jóvenes creativos, inteligentes, llenos de asombro, que puedan ministrar al mundo con energía positiva y traviesa, jóvenes que buscan el enriquecimiento espiritual y que ven el odio y la desconexión como las fuerzas corrosivas que son. Estos son indicadores manifiestos de un ser humano con un potencial inmenso”, continuó.

Por último, Nick Cave agregó: “Absorbe en ti toda la riqueza, la bondad, la diversión y la genialidad del mundo, de modo que cuando alguien te diga que no vale la pena luchar por él, lo defiendas, lo protejas, corras en su defensa, porque es tu mundo del que están hablando, luego observa cómo el mundo continúa derramándose en ti en agradecimiento. Un pequeño vampiro inteligente lleno de amor furioso, asombrado por el mundo: ese serás tú, mi joven amigo, la tierra temblando a tus pies. Con amor, Nick.”