Al igual que Guillermo Del Toro, Nick Cave se ha pronunciado en contra del uso de IA, en su caso dentro de la composición de canciones. En una reciente entrada de su newsletter The Red Hand Files, el músico dijo que ha recibido una serie de mensajes de parte de sus fans con lyrics a su “estilo” que fueron generados a través de ChatGPT, un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial GPT-3.

“I am the sinner, I am the saint/ I am the darkness, I am the light/ I am the hunter, I am the prey/ I am the devil, I am the saviour“, dice uno de los lyrics que le llegaron a Cave, el cual fue enviado por un fan llamado Mark. En respuesta, el cantautor dijo que con “con todo el amor y el respeto del mundo”, la canción es “una mierda” y “una grotesca burla de lo que es ser humano”.

“Desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, muchas personas, la mayoría zumbando con una especie de asombro algorítmico, me han enviado canciones ‘al estilo de Nick Cave‘ creadas por ChatGPT. Ha habido docenas de ellas. Basta decir que no siento el mismo entusiasmo por esta tecnología. Entiendo que ChatGPT está en su infancia, pero tal vez ese sea el horror emergente de la IA: que siempre estará en su infancia, ya que siempre tendrá que avanzar más, y la dirección siempre es hacia adelante, siempre más rápida”, escribió Nick Cave.

Continuó: “Las canciones surgen del sufrimiento, lo que significa que se basan en la compleja lucha humana interna de la creación y, hasta donde yo sé, los algoritmos no sienten. Los datos no sufren. ChatGPT no tiene un ser interior, no ha estado en ninguna parte, no ha soportado nada, no ha tenido la audacia de ir más allá de sus limitaciones y, por lo tanto, no tiene la capacidad para una experiencia trascendente compartida, ya que no tiene limitaciones de las cuales trascender”.

“El papel melancólico de ChatGPT es que está destinado a imitar y nunca puede tener una experiencia humana auténtica, sin importar cuán devaluada e intrascendente pueda volverse la experiencia humana con el tiempo”, agregó antes de terminar la carta con una línea del tema generado por Inteligencia Artificial que sí resume sus pensamientos.

“Mark, gracias por la canción, pero con todo el amor y el respeto del mundo, esta canción es una mierda, una burla grotesca de lo que es ser humano, y, bueno, no me gusta mucho, aunque, espera, oh!, releyéndolo, hay una línea ahí que me habla. ‘Tengo el fuego del infierno en mis ojos’, dice la canción ‘al estilo de Nick Cave‘, y eso es cierto. Tengo el fuego del infierno en mis ojos, y es ChatGPT“, concluyó.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.