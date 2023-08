Turnstile se une a BADBADNOTGOOD y Blood Orange para transformar sus canciones

Decir que la banda de Baltimore pertenece a la escena del hardcore es posible; decir que la banda Maryland ha crecido exponencialmente en cuanto a popularidad entre el público joven también es posible. Turnstile está en plenitud creativa y es por ello que puede apostar por lo impredecible, tal como ocurre en su nuevo EP New Heart Designs.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Todo iría muy normal al apuntar que tomaron 3 canciones de su último álbum, Glow on, para retrabajarlas; decidieron dar un tratamiento diferente a “Mystery”, “Alien Love Call”y “Underwater Boi”, pero resulta que en la primera se unieron, nada menos, que a BADBADNOTGOOD, una agrupación canadiense que mezcla jazz con hip-hop.

Esta mancuerna repite en “Undewater Boi” y el resultado es mucho más suave de lo que le hallamos escuchado nunca a Turnstile; en este EP les dio por explorar los temas lentos, pero muy a su estilo.

¡Y vaya que está incursión sorprende! Justo en la pieza intermedia de la entrega –“Alien Love Call”- se unen con una figura muy influyente del R&B, el soul y el hip-hop; Blood Orange aporta su gran estilo y personalidad para llevar hacia un sonido muy aterciopelado a una canción de la que se podría jurar que no es Turnstile, excepto por la voz.

Este New Heart Designs es un afortunado tour de force de un alcance tal sólo atribuible a gente como Faith No More, pero ahora los norteamericanos dan cuenta de que están listos para enfrentar un reto de tales dimensiones.

Turnstile recurre a percusiones discotequeras… metales lustrosos y melodías sutiles que encuentran sus momentos para elevarse; con esta movida ratifican el porqué han asumido el protagonismo de la vanguardia musical del mundo en pleno 2023.

