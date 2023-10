Tamales García dice adiós a sus carteles de los conciertos

En los conciertos de la Ciudad de México, Tamales García ha sido mucho más que un puesto de comida fuera de los eventos; se convirtió en una marca creativa, fusionando música y sabor en cada tamal personalizado. Sin embargo, como en cualquier espectáculo, llega un momento de cambio, y para el pequeño negocio familiar, ese momento es ahora.

La creatividad de Tamales García que marcó una época musical

Desde su primera aparición afuera de un concierto de Enjambre, los Tamales García no solo ofrecían una experiencia culinaria muy mexicana, sino que también crearon carteles promocionales personalizados, convirtiéndose en un elemento icónico en la escena musical local. Cada cartel, con su toque humorístico y conexión directa con el evento, se volvía viral, compartido por asistentes de conciertos en todo el país.

En un giro inesperado, el pequeño negocio familiar ha decidido retirar sus carteles promocionales a partir del evento de Arctic Monkeys programado para el 6 de octubre y en futuros conciertos. A través de un comunicado, los García señalan que son “causas mayores” los motivos detrás de esta decisión. Es un adiós silencioso, pero significativo, a una forma única de publicidad creativa que dejó su huella en la escena musical.

El comunicado oficial y un vistazo al futuro

En el comunicado, Tamales García expresa sus disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos por su “marketing tan creativo” y agradece a los clientes y amigos por el apoyo a lo largo de los años. Aunque los carteles se retiran, el negocio continuará operando en sus ubicaciones habituales cerca de Palacio de los Deportes y en la salida de Puerta 6 bajo el puente del metro.

La retirada de los carteles de Tamales García plantea preguntas sobre si esto es una censura a la creatividad en la publicidad en negocios ambulantes o si se trata de algo más grande que no podemos ver. Una de las dueñas del negocio expresó vía historias de Instagram: “Si yo pudiera darles el contexto original de porque ya no podemos poner los carteles, seria la primera, pero pues no, quédense con lo chido… No hagan cosas malas que parezcan buenas”. Expresó.

En un mundo donde la originalidad a menudo se valora más que la norma, el legado de los carteles creativos y divertidos de Tamales García serán recordados sin duda. La escena musical local pierde una chispa única, pero la esencia del negocio seguirá viva en cada sabor que ofrecen. Es un adiós a una era creativa, pero ¿qué nueva idea musical preparan para el futuro?