Kurt Vile se pone campestre en su nuevo EP

Todos tenemos ese amigo que nunca se quita sus Vans ni sus pantalones entubados, ese sujeto que rara vez usa peine y todo lo arregla poniéndose su gorra. El tipo despreocupado, siempre cool, desatento del paso del tiempo. Una suerte de Otto Mann (The Simpsons) al que quieres tener siempre cerca porque, pues sí, sin falla trae con queso. Así parece ser Kurt Vile, y además ¡hace música! Canciones fantásticas, por cierto. Lo más nuevo, un EP: Back to the moon beach.

Back to the moon beach (Verve Records, 2023) es un EP. Aunque ciertamente podría hacerse pasar por un LP sin problema, pues su contenido dura prácticamente una hora. Quizá Kurt ha puesto la obra en ese peldaño debido a que está constituida por canciones que no cupieron en otros álbumes (todas registradas en los últimos cuatro años). Se habla de un centro jugoso en el plato, el cual fue grabado en 2019 durante el otoño, justo en California, con una plantilla que incluye a Rob Laakso, Stella Mozgawa y Chris Cohen tocando, mientras la co-producción recae en Cate Le Bon y los arreglos corresponden a Adam Langellotti, con la ayuda de Dave Scher y Mikel Patrick Avery.

Fundamentalmente, Back to the moon beach nació en OKV Central, el estudio de grabación de Vile. Por otro lado, gracias a las facultades sonoras de Mant Sounds, el estudio alternativo del cantautor en Los Ángeles, las composiciones cayeron en Rob Schnapg y Matt Schuessler, quienes agregaron el toque mágico necesario para poder ser apreciadas en su justa dimensión. Por supuesto, mucho de Rob Laakso, uno de los grandes camaradas de Kurt y quien falleciera recientemente, pude palparse en este EP, además de versiones a “Passenger side” (Wilco) y “Must be Santa” (Bob Dylan), la segunda con las voces de las hijas de Vile incluidas.

Para irnos haciendo una idea de lo que Kurt Vile trae entre manos, acá el video de “Another good year for the roses”. Un tema campestre, campechano, para perderse entre el verdor mientras nuestro amigo, este tipo cool desprecoupado del tiempo, nos lleva con su guitarra por los parajes que más nos gusta explorar.

