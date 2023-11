Bar Italia se erige como la nueva promesa inglesa con ‘The twits’

¿Ya le conoces? Si no es así, te presentamos. Se trata de Bar Italia. Una banda integrada por Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi y Sam Fenton. Los tres provenientes de Londres y los tres responsables de The twits, su segundo álbum; una obra recién editada y que ha levantado bastante alharaca a su alrededor luego de los sencillos “Jelsy” y “My little Tony”. La saga continúa con “World greatest emoter”, otro single prometedor que sostiene al trío en el ojo de huracán.

The twits fue grabado en apenas ocho semanas a inicios de 2023. La cosa tuvo lugar en un estudio casero en Mallorca, con la ayuda de Marta Salogni en los controles de mezcla sonora. La placa se encarga de darle continuidad a lo comenzado con Tracey denim este mismo año, 15 temas dados a conocer en mayo bajo el amparo del sello Matador y que no han hecho más que coleccionar elogios, lo mismo por parte de la NME que por The Guardian.

Una carrera de paso ágil la de Bar Italia, debemos decir, pues el trío recién debutó en directo en Estados Unidos, acabando el boletaje de cinco fechas en Nueva York y cuatro en Los Ángeles. Luego de estos shows, los medios locales cayeron rendidos ante el encanto de la banda, definiendo los ingredientes de su mezcla sónica: post-punk ochentero, indie de los noventas y un toque sutil de trip hop. Más allá del mar, en la tierra natal del combo, la BBC tiene el cancionero de estos músicos entre lo más celebrado de los últimos tiempos.

The twits contiene trece tracks que serán defendidos en vivo gracias una gira por festivales europeos. Es decir, se viene mucho movimiento para Bar Italia. Mientras esperamos a que la banda acerque a México gozamos de su más reciente sencillo: “World greatest emoter”.

