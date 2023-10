The Rural Alberta Advantage ante el auge y caída de la vida (explicada por el indie)

Tal vez en esta historia el nombre de la banda no sea de gran ayuda o quizá sí; utilizar el término de una región boscosa, fría y llena de petróleo de Canadá implica que muchos se pregunten qué pretenden al nombrarse The Rural Alberta Advantage… no faltará quién no entienda, otros serán indiferentes, mientras que unos pocos les prestarán atención y serán ampliamente recompensados.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que esta banda formada en 2005 es uno de los secretos mejor guardados del indie rock canadiense, un entorno en el que debe ser más comprensible el apelativo, dado que residen en Toronto, desde donde han ido sorteando problemas para mantenerse activos pese a contar con canciones muy contundentes; ¡Ya se sabe, el éxito no se reparte con justicia!

Pero que nadie culpe a su líder, Nils Edenloff de no ser perseverante… a trancas y barrancas llegan a su quinto álbum de estudio llamado The Rise & The Fall, que alude a la rueda de la fortuna que es la vida y que supone además el regreso de la alineación original, pues han convencido a la multiinstrumentista Amy Cole para que siguiera rolando con ellos.

A la hora de recomendar a The Rural Alberta Advantage hay que poner por delante a la maravillosa manera de tocar la batería de Paul Banwatt, que es todo un alud y de verdad da cátedra de las percusiones aplicadas al indie rock… basta con escuchar “Our Youth”, el octavo corte de esta entrega para constatarlo.

Por su parte, Nils no se cansa de mencionar que su música se basa en el corazón y la honestidad; algo que se percibe a cabalidad en las 13 canciones que conforman The Rise & The Fall y donde encontramos a un vocalista que se desgarra para ofrecer temas que resbalan como si fueran un shot de algún licor boreal, tal como ocurre con “Plague Dogs” y “Lifetime”.

Es posible que The Rural Alberta Advantage asuman que no llegarán a las masas, pero las reacciones de los amantes del indie que llegan a los pequeños bares y salas donde se presentan, les otorgan la energía requerida para seguir; ¡el arte recompensa también en las distancias cortas!

Ahora tienen también de su lado a una canción que va abriendo brecha; “3 Sisters” ha conectado con más gente a través de su gran sentido narrativo y esa autenticidad que siempre les ha caracterizado… y claro con la batería de Paul Banwatt resplandeciendo.

Ellos han fogueado estas nuevas piezas en la carretera, antes de grabarlas en Toronto y es por ello que tenían la certeza de que tenían suficiente gancho; recuperaron a Amy -¡Lo que no es poca cosa!- y se dejaron llevar por esa forma tan natural y espontánea de abordar al indie con ciertos resabios de folk; The Rural Alberta Advantage serán una verdadera revelación para quien haga suyas estas líneas.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #36: confesiones para armar un electro-romance que se pueda bailar