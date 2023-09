Cabaret de Galaxias #36: confesiones para armar un electro-romance que se pueda bailar

El colapso parece ser latente en cualquier momento, pero si sobreviene cualquier tipo de distopía mejor que nos reciba bailando y lanzado besos desde la bóveda celeste. Se viene una marejada sideral de jóvenes estrellas como Romy y James Blake junto a desplantes de figuras legendarias como The Chemical Brothers.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Le hacemos lugar en este periplo espacial a la psicodelia que llega desde Níger y Argentina al tiempo que reverenciamos al rock alternativo y cerramos con una bachata sumamente ponzoñosa que prende fuego al asunto amoroso.

James Blake (Inglaterra) “Tell Me”

Este maravilloso viejoven puede tocar fibras muy profundas de la sensibilidad o bien acelerar y provocar un post-dubstep de bajos gordísimos y absolutamente crepitante; he aquí uno de los mejores cortes electrónicos del año.

The Chemical Brothers (Inglaterra) “Goodbye”

En vez de un “Adiós”, tremenda “Bienvenida” para el nuevo álbum de un par de deidades de la electrónica contemporánea; sólo ellos pueden inyectar tanta vitalidad al Big Beat y hacerlo sentir como recién inventado. ¡Puro Fuego!

Romy (Inglaterra) “Twice” y “Did I”

Tomando cierta distancia de The xx, esta chica debuta con esplendor a través de Mid Air y he aquí un par de cortes que funcionan juntos para exponer su exquisito pop electrónico que ha fraguado junto a Fred Again. Ella construye su identidad al tiempo que habla de las relaciones sentimentales en pleno siglo XXI.

Totally Enormous Extinct Dinosaur (Inglaterra) “So Alive”

El inglés Orlando Tobias Edward Higginbottom lleva un rato residiendo en Estados Unidos, desde donde explora diferentes posibilidades de la electrónica de baile; ahora se une a Moullinex para evocar a los primeros años ochenta y encender el dancefloor.

Fever Ray (Suecia) “Carbon Dioxide” (God Colony remix)

Karin Dreijer Andersson retorna a su alter ego de Fever Ray para retorcer aún más su concepto de pop mutante que abreva cada vez más de la electrónica, tal como en esta pieza en la que un dueto inglés especializado en hip-hop le da un tratamiento absolutamente refrescante.

Roosevelt (Alemania) “Fall Right In”

El pasaporte le dice a Marius Lauber que es alemán, pero en realidad es un ciudadano del mundo, que absorbe de distintas latitudes elementos para que cada vez su pop electrónico brille más; esta vez aplica cierta retromanía a las percusiones mientras la melodía nos endulza el alma.

Yuksek (Francia) “Pra Ver Voce Sambar”

Ni duda cabe que el DJ y productor galo Pierre-Alexandre Busson ha caído bajo el influjo de la música brasileña -que es un fascinante universo en sí misma- y ahora aplica sus haceres electrónicos a una pieza en la que le aportan la pareja franco-carioca conformada por Ron Puma y Dj Green, que ahora firman como Alligatorz.

Balkan Beat Box (Israel/Estados Unidos) “Avalanche”

Desde el Nueva York más mestizo, Tamir Muskat, Ori Kaplan, Big Lazy y Tomer Yosef funden culturas y tradiciones musicales; no sólo pasan por los Balcanes sino que se nutren de hip-hop y electrónica para celebrar la vida y la fiesta.

El Búho (Inglaterra/Argentina) “Brujería” (feat Li Saumet de Bomba Estéreo)

La electrónica selvática de Robin Perkins afloró desde Argentina al asimilar todo lo que el músico llevaba a cuestas; le vino a la perfección trabajar una canción conjunta con una de las voces más características de la fusión latinoamericana y el resultado embruja de verdad.

Jonaz (México) “Escitaprom”

Ya desde Plastilina Mosh, Jonaz dejó ver que le encanta el lounge, el jazz y mucha música de alta-fidelidad; aquí evoca a las bandas sonoras del cine de serie B y se da vuelo con metales lustrosos que se antojan para acompañar de cocteles exóticos. ¡Todo un lujo!

Bombino (Níger) “Tazidert”

Omara “Bombino” Moctar refleja ese espíritu nómada del pueblo Tuareg y le da con genialidad al blues del desierto, que tiene gran poder hipnótico. En su música (cantada en tamasheq) ebulle un poder mágico que nos reconcilia con nuestra esencia más primitiva.

Los Espíritus (Argentina) “En este mundo no hay lugar”

Vaya lujo el de tener en esta canción a Dana Colley, saxofonista del grupo de culto Morphine, para potenciar y hacer crecer a la psicodelia tropical y porteña a la vez que emana de Maxi Prietto y compañía. ¡Aquí demuestran porqué están elevándose en el rock hispanoamericano!

The National (Estados Unidos) “Space Invader”

El grupo de Matt Berninger y los hermanos Dessner contaron que se pusieron en manos de su baterista para concebir su álbum más rock y esta es la pieza que mejor lo representa (aunque no todo el disco); aquí si hay una maraña guitarrera y un estallido instrumental que se prodiga.

León Benavente (España) “Ánimo valiente”

Se cumplen 10 años del primer álbum del dream team del rock español y en Década lo recuperan íntegro más material inédito y algunos demos; tenemos delante una canción contundente y lúcida que pone por delante la gran autocrítica que acompaña su discurso. ¡Rolón!

The Breeders (Estados Unidos) “Divine Mascis”

¡Last Splash cumple 30 años… que se han ido velozmente! Pero sigue tan vital como se editó y sacudió a la Nación Alternativa; ahora resulta que el gran J. Mascis de Dinosaur Jr. quitó las voces de las damas y en su lugar puso la suya… 3 décadas después paladeamos el resultado y nos sentimos eternos.

Evlay (Argentina) “Investido” (feat WOS y Santiago Motorizado)

Se trata de un productor clave para el desarrollo del trap argento y alguien que ha cobijado a sus grandes protagonistas; arranca en plan solista con una colaboración con dos grandes –WOS y el líder de Él mató a un policía motorizado-. Disfrutemos de un encuentro entre el pop rock y la electrónica.

Nathy Peluso (Argentina) “Ella Tiene” (feat Tiago PZK)

Algo tienen los traperos argentinos que aportan mucha versatilidad a las piezas en que colaboran y vaya que Tiago PZK suman enteros a la hora de hacer una bachata que es totalmente ponzoñosa y cachonda. ¡El eclecticismo se pone romántico!

