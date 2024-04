The Metal Fest Mx tendrá lugar en el Velódromo Olímpico

Parece mentira pero la Gran Tenochtitlán, la Ciudad de México, no tenía tantos festivales metaleros como parece. Sobre todo en el terreno de lo llamado mainstream o comercialmente viable. Es decir, cada tanto hay festivales subterráneos, algunos creados específicamente para atender a un grupo concreto de la población metalera. Se hacen en lo que normalmente en Estados Unidos y Europa llaman clubes, que en México conocemos como antros. Lugares para mil personas a lo mucho, pequeños, ideales para ese tipo de encuentros. Pero a nivel un poco más masivo, o comercialmente más visibles, si pensamos bien, son pocos.

Sin haberlo consultado con el organizador, lo que puede uno suponer es que justamente esa es la idea de Cacique, la empresa detrás de The Metal Fest Mx, construir desde abajo y, por lo menos por ahora, con bandas de muy buen nivel pero de alcances masivos. Se trata de un festival al aire libre en las instalaciones del Velódromo Olímpico, con capacidad aproximada para recibir a 12 mil personas.

The Metal Fest Mx

¿Qué dicen las redes sociales?

Una queja recurrente es el headliner, o la banda cabeza de cartel, que en este caso es Anthrax. Lejos quedaron los días en que el promotor ofrecía y la gente decidía si iba o no. El fenómeno actual es quejarse, despotricar, decir que todo está mal hecho… y esta no es la excepción. Ciertamente es raro verlos como cabezas de cartel porque no son una banda que normalmente cumpla esa función. Pero al checar todo el cartel es fácil darse cuenta de que lo interesante es el paquete. Además, Anthrax tiene ocho años de haber sacado su último disco así que es bastante probable que toquen un set de éxitos, y eso, para cualquier thrasher vieja escuela es bastante atractivo.

Ya con chela en mano lo que si estaría sabroso es discutir la validez de los neoyorquinos como parte del Big Four, sobre todo porque debajo de ellos en el Metal Fest Mx está Over Kill, una banda que muchos consideran en el Big Four bis o segunda parte, es decir, Exodus, Testament, Death Angel y los liderados por Bobby Ellsowrth. Tener chance de escuchar en una misma noche “Caught in a mosh”, “Metal thrashing mad”, “Antisocial” e “Indians” y antes haber pasado por “In unión we stand”, “Fuck you”, “Elimination” y “Hello from the gutter” se antoja tanto como una cerveza bien fría con el calor que hemos vivido en días recientes. Ambas bandas tuvieron su concierto más reciente en formato festival y esas son cuatro rolas clásicas de cada una que formaron parte del set list que presentaron. Además, ya que mencionamos a Death Angel, también están en el cartel, así que será una noche de abundancia de chalecos de parches y mosh pits. Por cierto, D.D. Verni no viene con Over Kill, pero en su lugar estará David Ellefson, ex Megadeth.

Pero aquellos que insisten que ninguna de esas es una banda leyenda tienen para darse con gusto a Mayhem. Los noruegos son al Black Metal casi lo que Black Sabbath es al Metal en general. ¿Existiría el Black si Mayhem no hubiera surgido hacia finales de los 80? Probablemente nunca lo sabremos, pero se antoja difícil. Y ya instalados en el metal más extremo también estará Necrophobic, con su mezcla de Death y Black. Ellos además vienen con disco nuevo, In the twilight grey, décimo en su carrera, editado por Century Media y con cosecha de reseñas que no lo bajan de excelente.

Luego está Amorphis, una de las bandas de metal más finas que existen y que en 2022 sacó Halo, el décimo quinto disco de una interesantísima carrera que desde hace varios años cae en la caja del Prog Metal con tintes góticos, esta última una característica sonora fija en los también finlandeses To Die For, banda que en los inicios de su carrera giró un par de veces por México y estableció una sólida base de seguidores. Además en el modo experimental con toques progres y hasta Jazz, pero con raíz en el Death está Atheist, otra que siempre ha tenido un base fiel de seguidores en México.

Entonces, sabemos que el cartel perfecto vive en la cabeza de quien, pero también sabemos, aunque lo escondamos bajo la alfombra de nuestro subconsciente, que cada festival busca una identidad propia y que en ese trajín, normalmente habrá quien lo encuentre atractivo. Así las cosas, ¿por qué quejarse en lugar simplemente no ir? Ojalá algún día sepamos. Porque además, muchos de los que se quejan amargamente ahí van a estar. Y habrá quienes vayan simplemente por Gutalax, los representantes Goregrind en este festival con amplia aceptación entre el público mexicano.

Este es un festival primera edición, veremos qué tal termina todo, aunque Cacique, que es la promotora, tiene la experiencia y el favor de la gente.

