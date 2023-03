Alcest: “la escena metalera es muy conservadora”

Los franceses Alcest andan por ahí en la escena del metal desde 1999. Son más de dos décadas estableciendo su propio sonido, sus propias reglas. Stéphan Paut, alias Neige, se ha encargado de todo menos de la batería desde entonces; es la esencia la banda que vendrá por quinta vez a México. Y en #SangredeMetal tenemos charla exclusiva con él.

TXT:: Luis Jasso

Tristemente, en semanas recientes se dio la cancelación de una banda finlandesa por supuestos nexos con grupos de ideología neonazi, y en su momento Alcest fue acusado de lo mismo. ¿Les molesta que exista esa referencia? “Sí, por supuesto. Es muy incómodo porque no me representa como persona. Nos han acusado por ciertas sociedades que hemos tenido en el pasado, pero es un error muy grande cuando la gente asume que somos de tal manera sin conocernos. En su momento me tomé mucho tiempo para explicar a detalle qué fue lo que pasó. Hice varios comunicados que se encuentran en línea y creo que con el tiempo estamos bien, la gente de verdad entendió que no siempre las cosas son lo que parecen”.

Pero el punto es que vienen a México y tienen buenos recuerdos de nuestro país. Su primera vez fue en un extinto bar llamado Billy’s. “Recuerdo la primera vez, tocamos en un bar que tenía mesas de pool, muy pequeño, ni siquiera tenía escenario, había una tarima, estaba lleno y la gente estaba realmente muy prendida. Luego los inmuebles crecieron cada vez más y ahora podemos hacer shows de manera adecuada, pero ese primero fue muy surrealista. Todos nuestros recuerdos sobre México son excelentes y estamos ansiosos de volver”.

Se trata de una banda que suele mezclarse con las demás del ámbito metalero y se relaciona con blackgaze, shoegaze, avant garde, post black metal… ¿qué opina Neige?. “Nosotros preferimos no categorizamos. Hay muchas canciones muy diferentes en nuestra carrera y sí, hay muchos elementos metaleros en nuestras canciones, eso seguro, usamos guitarras distorsionadas; a veces voces gritadas y claro, esos son elementos usualmente conectados al metal. Pero también tenemos muchos elementos atmosféricos y voces limpias, las canciones pueden ser muy largas y eso puede recordar al post rock. Así que yo diría que es una mezcla de muchos elementos. No sonamos como la típica banda de blackgaze; somos más ambientales. Y algunas de nuestras canciones tienen incluso estructuras pop. Somos difíciles para etiquetar”.

Técnicamente, Alcest es una banda del nuevo milenio, y eso suele ir asociado con sencillos digitales, redes sociales y demás. Ellos están cobijados por Nuclear Blast, un sello en toda forma. ¿Por qué? “No sé exactamente por qué, tal vez porque somos un tanto vieja escuela, yo ya no soy tan joven, tengo 37 años y cuando creé la banda era un adolescente y crecí con la idea de que para que una banda realmente se sienta que existe, necesita tener un sello que la apoye, como que eso te da cierta aprobación en la escena y el negocio de la música. Al menos en ese tiempo era una idea que tenía sustento. En la actualidad es cierto que hay bandas que crean su propia historia sin sellos discográficos, solo con redes sociales y desarrollando su base de fans de esa manera pero creo que la escena metalera es muy conservadora, además de que tiene más gente mayor que gente joven, así que les gusta más la forma antigua de hacer las cosas, y en ese sentido los sellos tienen redes de apoyo, tienen contactos con los medios y pueden hacer en general cosas que nosotros no podríamos hacer por nuestra cuenta, te apoyan económicamente, te pagan el estudio, te dan un dinero por adelantado pero bueno, entiendo que en 2023 las cosas sean”.

Paut debe ser de los pocos que no reniegan de la pandemia. Por lo menos no en cuanto al encierro, y su motivación es bastante humana. El detalle es que su disco más reciente, Spiritual Instinct, salió en 2019. “Es raro porque cuando pienso en él (disco) siento que apenas lo sacamos, pero han pasado cuatro años. Como realmente no pudimos hacer giras ni hacerle la promoción que normalmente haríamos me genera un sentimiento de que algo está incompleto. Y supongo que para muchas bandas, no solo para nosotros, ser forzados a quedarnos en casa fue extraño, aunque en el caso de Alcest hicimos giras muy intensas durante diez años, casi sin parar así que para ser honesto fue bueno poder tomar un descanso, estar en casa y reflexionar sobre todo lo que hemos hecho porque brincas de país en país y al menos yo me sentía exhausto. No pude ver a mi familia por diez años, ellos son del sur de Francia, aunque ahora viven en París pero en esos diez años de giras constantes nunca tuve tiempo de ir al sur y ver, ya sabes, a los tíos y primos y demás familia así que yo agradezco haber tenido estos dos años antes de regresar de tiempo completo al negocio.

*Alcest se presentará el 24 de marzo en el Café Iguana de Monterrey, el 25 en el Foro Independencia de Guadalajara y el 26 en el Circo Volador de la Ciudad de México.