Café Marvin aproximando diadas con Ganavya

Nuevo álbum de la india nacida en NY y residente en California, Ganavya. like the sky I’ve been too quiet es experimentación basada en el jazz y las tradiciones sonoras del sur de la India.

Ante el fuego que se aproxima los individuos poco o nada pueden hacer. Algunos optan por la reflexión silenciosa para estar preparados para el final.

Ganavya, vocalista y productora, criada en Tamil Nadu y nacida en Nueva York, residente en Irvine, California, busca equilibrio entre los opuestos. Unir realidades separadas y opuestas para lograr el entendimiento humano.

Su último trabajo like the sky I’ve been too quiet anexa poesía, instrumentos y sonidos de la India, jazz, un foco meditativo. Siempre todo trenzado por su voz y su técnica de canto carnática, entre el Tamil y el Ingles.

Ondula hacía el ambient, el folk, la world music; pero sobre todo hay un drama oculto que se maneja con la placidez de la meditación. La instrumentación orgánica de flautas, bajos, percusiones… se mezcla con detalles drone, sintetizadores y otros asuntos de la tecnología.

La diada es la luz y la oscuridad.

Es cofundadora del colectivo no jerárquico. Los trabajos recientes incluyen: una película realizada durante la pandemia titulada This body is so impermanent… (2021) dirigida por su colaborador cercano, Peter Sellars.

Álbumes como Aykam,one o karunkuruvi / blackbird.

like the sky I’ve been too quiet de ganavya