Laetitia Sadier vuelve a su proyecto solitario y promete disco para 2024

La facción femenina de Stereolab hace una pausa a la reunión de la banda, que casi por un lustro la ha mantenido de gira, ahora tenemos un nuevo sencillo que nos adelanta un nuevo disco en solitario de Laetitia Sadier.

Rooting for Love es el titulo que portará la próxima placa de Laetitia Sadier, verá la luz el 23 de febrero a través del sello Drag City, la canción que ha visto la luz el día de hoy es titulada “Une Autre Attente” y cuenta con un video a cargo de Spencer Bewley.

Recordemos que la cantante francesa ha publicado ya seis álbumes fuera de Stereolab, cinco en solitario o como Laetitia Sadier Souce Ensamble, mientras que el más reciente, lanzado este año y titulado What Will You Grow Now? fue un disco colaborativo con Modern Cosmology y Mombojó que se editó como una polaroi de las sesiones de jamming que tuvieron las tres partes.

Gira de Laetitia Sadier en 2024

El lanzamiento del nuevo disco de Laetitia Sadier se acompañará de un gira por Estados Unidos y Canadá, esperemos que pueda visitar nuestro país también. La gira anunciada al momento incluye estas fechas y ciudades:

2 de marzo- San Francisco, CA – The Chapel

4 de marzo – Portland, OR – Polaris Hall

5 de marzo – Seattle, WA – Barboza

6 de marzo – Vancouver, British Columbia – Fox Cabaret

8 de marzo – Salt Lake City, UT – Kilby Court

9 de marzo – Denver, CO – Lost Lake

11 de marzo – Minneapolis, MN – Turf Club

12 de marzo – Chicago, IL – Empty Bottle

13 de marzo Detroit, MI – Third Man

15 de marzo Toronto, Ontario – Garrison

16 de marzo Montreal, Quebec – Bar le Ritz PDB

20 de marzo Brooklyn, NY – National Sawdust

21 de marzo Boston, MA – Arts at the Armory

22 de marzo Philadelphia, PA – Johnny Brenda’s

03-23 Washington, D.C. – Songbyrd

25 de marzo Atlanta, GA – The Earl

26 de marzo Nashville, TN – Blue Room

28 de marzo Houston, TX – White Oak Music Hall Upstairs

29 de marzo Dallas, TX – Club Dada

30 de marzo Austin, TX – Parish

2 de abril Phoenix, AZ – Rebel Lounge

3 de abril Pioneertown, CA – Pappy & Harriet’s

4 de abril Los Angeles, CA – Zebulon

5 de abril Big Sur, CA – Fernwood Tavern

Aquí el tracklist de Rooting for Love de Laetitia Sadier:

01 Who + What

02 Protéïformunité

03 Une Autre Attente

04 The Dash

05 Don’t Forget You’re Mine

06 Panser L’inacceptable

07 The Inner Smile

08 La Nageuse Nue

09 New Moon

10 Cloud 6