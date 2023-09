Guns N´Roses: ¿Vale la pena ir a verles al Foro Pegaso?

Guns N´ Roses cerrará su gira mundial en México. Será la décima ocasión que visiten nuestro país en 21 años, pues su primera visita sucedió en abril de 1992. Se trata de una de las tres bandas principales del Hell and Heaven Open Air 2023 y a juzgar por el póster, tocarían el domingo 5 de noviembre en el Foro Pegaso de Toluca, estado de México.

En esos 21 años han pasado muchas cosas. Por ejemplo, ya no hay desplantes como el de 2007 cuando Axl Rose decidió que saldría a tocar pasada la media noche. Aquella vez los horarios oficiales indicaban que Nata, la banda de Galileo Ochoa (ex Cuca) tocaría a las 8 de la noche. A las 8:40 tocaba Maligno y una hora más tarde, a las 9, debería comenzar Guns N´ Roses. Eso era lo oficial, al interior de Ocesa se calculaba que Guns podría salir pasada la media noche, así que se tenía como plan de contingencia pasar diferido en las pantallas del Palacio el partido México vs Paraguay que se jugaba esa noche en el Estadio Azteca. Y así fue. Eran los años en que Axl Rose era la “prima donna” del rock. Recuerdo que en esa gira o la anterior, en Venezuela hubo disturbios graves por el retraso, por ejemplo. En México significaba que mucha gente que llegaba en metro, al terminar el show, no tendría como regresarse a casa. Es más. muchos no tendrían ni cómo llegar porque el concierto arrancó pasada la media noche.

De los golpes a la puntualidad

Hoy es distinto. La banda lleva algunos años de puntualidad casi perfecta y a diferencia de aquella noche de 2007, ahora vienen Rose y Slash con Duff McKagan. A título personal recuerdo que mi relación con la banda siempre ha sido más de indiferencia que de amor. Pero la primera vez que le vi en vivo, en 1992, cuando comenzó “Sweet child o’mine” me colgué de la reja que dividía las secciones B y C de la grada del Palacio de los Deportes para ser bajado muy agresivamente por un Lobo. Incluso comenzó una pequeña trifulca cuando golpee al individuo, llegaron varios más pero la gente que estaba alrededor de mí se puso al brinco. Hoy eso no pasa y ciertamente en el Foro Pegaso no hay manera porque, de entrada, no hay gradas ni rejas.

A principios de los 90 era poco probable ver a Guns N´Roses acá. Hoy eso ha cambiado. Lo que tiene de distinta esta nueva acometida de la banda es que será el último concierto de su actual gira y todo indica que después se tomarán un buen tiempo libre, y que de acuerdo con la información oficial de la promotora que maneja Hell and Heaven, será un concierto de más de tres horas. Nunca han tocado tanto tiempo. Por lo menos no en México.

Los Guns encabezan la tercera noche del Hell and Heaven Open Air (nótese que ya no lleva el mote “Metal Fest”) junto con Billy Idol y Mudvayne. La parte “metal fest” es suficiente para otro artículo; en éste vale la pena hablar sólo de los liderados por Axl Rose. Es bien sabido que desde 2008 no han sacado ningún disco. Son 15 años pero se trata de una banda que ya se considera de rock clásico y esa etiqueta viene con sus inconvenientes y sus beneficios. El beneficio es sobre todo para el público porque, como suele suceder en los festivales, se tratará de una presentación de grandes éxitos, y en un concierto de tres horas seguramente algunas joyas que no suelen o incluso nunca han tocado en vivo se darán cita.

Guns N´Roses en el Hell and Heaven

Entonces, ¿vale la pena ir? Sí, sobre todo para el fan no tan clavado, el que conoce 10 rolas de la banda porque es un hecho que las van a tocar. Para los seguidores de hueso colorado que probablemente los han visto en alguno o varios recintos en México (ha tocado en el Palacio de los Deportes, el Foro Sol, el Estadio Azul, la Arena VFG, la Arena Monterrey, el Estadio Jalisco, el Estadio Universitario de Nuevo León, Parque Fundidora, el Centro de Espectáculos Montejo de Mérida, el Estadio Akron de Guadalajara, Estadio de Béisbol Monterrey y Estadio Caliente de Tijuana) será una oportunidad de vivir un concierto distinto, pues no solo acaban gira sino que vendrá un parón. Los Guns han arrancado giras en México, pero nunca las han concluido, así que ahí va algo distinto.

La anécdota (2): Mi primera vez con Guns fue esa del incidente con el lobito, pero lo realmente memorable es que aquella vez obtuve mi boleto gracias a un fenómeno que hoy casi está extinto en México: la radio rockera. Fue en un programa llamado La Puertitita Anti Radio de Rock 101. Me pusieron a cantar en el micrófono “Estranged”, una rola que para entonces más bien no conocía (era 1992 y los Use your illusion tenían poco tiempo de haber salido) y me gané mi entrada. Hoy no existen ni el programa ni la estación. Tampoco existe ya el concepto de estación de radio rockera. En ese tiempo, para el encore, la banda encendía letras rojas alternadas y el público debía seguir la idea. En México pocos sabían qué hacer. G, N, R. Cuando se prendía la G la gente debía gritar “guns”, con la N correspondía “and” y con la R toca Roses. ¿Están listos?

