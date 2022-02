Una vez más la teoría de los vasos comunicantes aplicando… las conexiones que subyacen debajo de lo superficial. Un artista tan excéntrico como el español Javier Corcobado decide hacer una versión de un grupo tan absolutamente de culto como lo es Stereolab.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El inglés Tim Gane (guitarra y teclados) y la francesa Lætitia Sadier (voces, teclados, trombón y guitarra) llevaban a otro nivel al lounge al pasarlo por un fino tamiz de electrónica y es así como crearon en Stereolab un universo muy propio al que un crooner inclasificable como Javier Corcobado puede acercarse con naturalidad.

Es el propio músico, poeta y novelista quien hace un recuento de cómo fue que decidió acercarse a la canción: “Descubrí a Stereolab a principios de los 90 del siglo pasado. Reunían las características que siempre he amado en un grupo: las bellas melodías y el ruido, y lo constaté al verlos en directo en la Universal Club de Madrid. Me emocionaron, y me demostraron ser mucho más enérgicos que en sus grabaciones y, además, excelentes músicos. “French disko” es la primera canción que escuché de ellos”.

Fue su sello disquero, Intromúsica, quien propuso tener un bonus track para agregarlo a la versión de vinilo del álbum Somos demasiados (2019) y el músico se puso a prepararlo inicialmente en solitario durante la pandemia y luego pidió ayuda a la distancia a Jaime Yakaman y Oskar Aparicio.

Es así que “French disko” es el resultado de la colaboración entre Javier Corcobado y el grupo Culto Oculto y será un agregado muy atractivo de un álbum que también tendrá nueva portada y diseño para su relanzamiento en primavera.

Quedará como una de esas rarezas en la carrera de Corcobado al ser cantada en inglés y proceder de un entorno sonoro tan distinto al suyo, como lo es el de Stereolab; según este “chatarrero de sangre y cielo”: “French disko” “es un canto a la resistencia y a la resiliencia, una llamada para salir de cualquier burbuja y luchar”.

También te puede interesar: Un último estruendo por Mark Lanegan (1964-2022)