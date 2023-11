Isla de Caras se apoderan de “Mi historia entre tus dedos”

Para medir los alcances de una canción se puede recurrir a la posibilidad de adaptarse a distintos géneros o bien traducirse… y es que “Mi historia entre tus dedos”, original del cantautor italiano Gianluca Grignani se ha adaptado a las formas africanas y tiene una versión en soukous, además de su conversión al español que siempre reaparece, tras se editada en 1995, y ello lo saben bien los argentinos de Isla de Caras, que ahora vienen por lo suyo.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Este tema ilustre se presentó incluso en el Festival de San Remo y también ha sido versionada por gente como Sergio Dalma y Noel Schajris de Sin Bandera… lo que expone no sólo su atractivo sino la conversión a distinos arreglos.

“Mi historia entre tus dedos” es una de esas canciones muy efectivas para una juega muy avanzada… es llegadora y etílica, pero ahora parece que Isla de Caras le dieron una nueva inflexión y hasta suena como ideal para el chillout.

Se trata de la segunda pieza que conformará el EP Flores Robadas y del que ya se sabe que contendrá también un cover a “Te olvidaste”, uno de los trallazos de C. Tangana; mientras ello ocurre, no queda sino repetir en varias ocasiones este acercamiento un tanto más relajado y soltar aquello de: “Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di/ Te marchas y qué, yo no intento discutírtelo/ Lo sabes y lo sé…”.

