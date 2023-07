Nicole Horts: El eco cool de un sentimiento

“Intento ser sincera. Las mentiras para mí jamás han existido. Soy una persona sin pelos en la lengua, y esto me ha metido en problemas. Tengo esa necesidad, de buscar la verdad, de decirla”. Nicole Horts habla de soltar palabras con la luz por delante, y se refiere a sus canciones. Al tiempo, la cantautora capitalina dice no estar amarrada a género musical alguno pues prefiere pensar en que siempre habrá de moverse con tal de no generar moho. Y de ello y más ahonda en entrevista.

Pendiente de encarnar situaciones ajenas para así ampliar su rango de historias como compositora, la intérprete acepta que suele actuar en sus canciones. “No todo de lo que hablo en mis composiciones me ha sucedido, no tengo una vida llena de tantas experiencias. Para mí es bonito meterme en los zapatos de alguien. De pronto me cuenta algo una amiga y pienso, ¡wow, esto está como para una canción! Aunque finalmente construyo esas historias con palabras que son muy mías, uso mi propio lenguaje. Es valioso cuando un artista ofrece su punto de vista”. Horts está por estrenar música en plataformas, sonidos que representan un eco de sí misma y que ostentan facha cool, tal como Nicole prefiere calificar su sonido.

Eres sincera no sólo en tus canciones, hablas de la importancia de acudir al psiquiatra con la naturalidad que te referirías a una visita al dentista.

Es que así debe ser. Esta es mi realidad: vivo con ansiedad y eso me ha causado muchos problemas en la vida. He experimentado depresiones muy duras y me he enchochado. Son cosas que me gustaría que no mucha gente viviera, pero así pasa. Lo platico con amigos, muchos han pasado por un proceso de medicación o asistido al psiquiatra. Justo como dices, a todos alguna vez nos han tenido que tapar una muela; la vida es dura y a veces tus neuronas necesitan un poco de ayuda. Intento hablar de esto porque en ocasiones uno se siente solo, o no quiere pensar que está loco. Yo no tengo ningún problema con ello, sé que hay que cuidarse.

Tus composiciones ayudan a aliviar, ¿cierto?

Si puedo ayudar a que a alguien se sienta un poco menos mal con mis canciones solo lo haré. De pronto me han dicho: fíjate que esa canción tuya parece que me la escribiste a mí. Y esto pasa porque en mi proceso artístico hay honestidad. De pronto la ansiedad me come y me pregunto dónde está esa niña chiquita que no se preocupaba por el futuro y podía vivir así. Para ejemplo tengo “Aire”, esa canción habla de depresión, de no saber dónde estás, de preferir que te lleve el viento. Para mí, las canciones son una forma de terapear todo eso que siento.

Ya estás trabajando en un nuevo disco, cuenta.

Estoy remando para que salga pronto. Es un álbum con trece canciones y es totalmente conceptual. Ha sido un proceso complicado, llevo tres años trabajando en él y soltarlo me da terror porque tengo muchas expectativas. Estoy explorando, buscando nuevos sonidos. Es una propuesta cool, a ver qué pasa. Del título, me da miedo decir uno y después cambiar de idea; aunque sí podría decir que el nombre significa “imagen verdadera”, y también “nada” y “único”; quiere decir todo eso en diferentes idiomas.

Varios han definido tu sonido como neo soul, aunque no estás tan contenta con ese plan. Me gustaría que cuando alguien dijera que escuchó mi música simplemente contara que le sonó a Nicole, o sea, a mí. No quiero encasillarme. No quiero dejar de explorar, todo el tiempo estoy escuchando música nueva. Mi primer EP quería que sonara orgánico; luego pensé, no, qué flojera, vamos a meterle beats, y órale, lo hice. Ahora lo que busco con este nuevo disco es bailar. Sobre las etiquetas, lo mío es la fusión. Beyonce me ha impactado, crecí con ella; amo a Rosalía y a Amy Winehouse, con todo mi corazón; la banda favorita de mi papá es Queen, entonces he escuchado a eso toda la vida, es una gran referencia. No pertenezco a un solo género, sino a todas las influencias con las que crecí.

Te fascinan los perros, ¿qué le regalan a tu vida?

Nunca he sentido una amor tan puro como el que siento por mi perros. Es algo muy bonito. Siempre he querido escribir una canción sobre esto pero no sé cómo abordarlo. Entre mis perros y yo existe una devoción mutua. No me juzgan, desconocen mi ideales; me aman porque existo. Es una forma de amor directa. Y con la música pasa un poco igual. Hay un clic, un amor puro. También podría ser como cantar, es algo lindo que sabes que se siente bien hacer y ya.

¿Existe alguna canción de tu repertorio que te conmueva especialmente?

“No fue suficiente”. Se la escribí a mi mamá, mi mejor amiga del alma que falleció hace siete años. Esa letra representa muy bien lo que siento a diario, refleja una etapa oscura de mi vida que me enorgullece haber impreso en una canción. He crecido desde entonces, pero ese tema no se ha hecho chico, es un recordatorio, me ancla a mi mamá.

Has dicho que tus composiciones son un eco de tu ser. ¿A qué te refieres con esto?

Una canción es una imagen que se desprende de ti, es como un pedazo de tu persona. Es una posibilidad, una decisión que tomaste, algo que pensaste, algo que cruzó por tu mente y que, sin embargo, no te representa del todo. No en mi caso, porque soy un ser cambiante. Mis canciones son una capa de mi persona. El álbum que está por salir en realidad no me representa ya, se trata de un eco mío, de algo que fui cuando hice esas canciones. La música se trata de trabajar con imágenes que fueron tuyas, pero que ya no existen en realidad.