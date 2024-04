Derby Motoreta’s Burrito Cachimba: rock denso y gitanería para seducir al mundo

¿Qué hubiera pasado si Black Sabbath no se funda en Birmingham sino en Andalucía? ¿A que hubieran sonado Queens of The Stone Age en el caso de que Josh Home fuera gitano? Esas respuestas las tienen los Derby Motoreta’s Burrito Cachimba, un escuadrón que cruza el stoner rock con una carga de metal, duende flamenco y buena parte de psicodelia.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Este grupo bravo y barriobajero ya va en su tercer álbum al que ha titulado Bolsa amarilla y piedra potente, una obra que en su interior contiene 11 canciones y una introducción en las que se vuelcan ante un frenesí poderoso que honra la tradición de las guitarras mientras busca que la base rítmica sea como una estampida de búfalos desaforados.

Abren con una muy cinematográfica “Agua grande”, que apenas en 43 segundos crea la tensión suficiente para que arremetan con “Seis Pistones (Mckensy´s Dream)”, que cuenta con esa voz tan típicamente gitana que es abrazada por una música densa en la que las guitarras van entretejiendo figuras de filigrana.

Tras un debut epónimo e impecable en 2019, luego vinieron con Hilo negro en 2021; para asestar su tercer golpe decidieron apartarse de los directos por un año y es así que en Bolsa amarilla y piedra potente se dan la licencia de probar con algunos recursos electrónicos; de hecho, “Prodigio” es toda una reverencia hacia “Smack My Bitch Up” de Prodigy y ello les permite tirar incluso con un poco de drum & bass -tan renacido por estos días-.

Antes de esta grata sorpresa, ya hemos pasado por “El chinche”, que incluye la aportación de una armónica, con lo que cabalgan montados sobre el blues y el rock heavy a partes iguales. Los Derby Motoreta’s Burrito Cachimba siempre están abrevando de las calles andaluzas y es por ello que a lo suyo le han llamado kinkidelía, ¡Y vaya que hacen honor al calificativo!

De este Bolsa amarilla y piedra potente habremos de destacar especialmente “Ευλαλω (Ef Laló)”, que tiene un halo mitológico que se funde comuna letra de una marcada sensualidad: “La flor de tu cuerpo se me abre como un rayo de sol / tu boca temblando en la sombra / y mi garganta es manantial / Los lunares de tu piel / son siete espejitos negros / siete espejitos negros / donde yo quiero caer”.

En “Ευλαλω (Ef Laló)” hay un misticismo pagano que en su parte final también asimila a la tradición judeocristiana a través del martirio de Santa Eulalia -¡No se puede ser más andaluz!-.

Derby Motoreta’s Burrito Cachimba siguen en plan ascendente y ahora cargan también de ritualidad y simbolismo a sus composiciones; no han perdido un ápice de brío y garra, mientras nutren de complejidad a unas canciones tan vitalistas como cuando comenzaban.

¡Rock y gitanería produciendo pesados conjuros!

