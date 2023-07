Lindstrøm y la acometida cinematográfica de la Space Disco

Quién diría que muchos de los viajes más rutilantes de la Space Disco procedan de alguien que ha nacido en un sitio tan poco conocido y remoto como Stavanger, Noruega; con la impronta de aquella ciudad, Hans-Peter Lindstrøm se ha ganado la reputación de un DJ-productor que posee la capacidad de armar el viaje sonoro a través de cortes bien largos que a la vez son deliciosos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ahora está de regreso con un álbum que tiene un título completamente cinematográfico, Everyone Else Is a Stranger, una frase que en su momento fue uno de los nombres de trabajo de la película Love Streams, dirigida por John Cassavetes. Esto marca la pauta para decir que Lindstrøm se ha propuesto hacer su propia película sonora.

Apenas 4 temas en 37 minutos que provocan una experiencia muy completa y que nos hacen dar cuenta los motivos por los que figuras tan variopintas como como LCD Soundsystem, Lana del Rey, Haim, Flume y London Grammar han querido que Lindstrøm intervenga su música.

15 años después de un de un debut que sigue siendo toda una referencia estilística, Where You Go I Go Too, el músico que acostumbra hacer mancuerna con sus colegas Todd Terje y Prins Thomas retoma su esencia retrofuturista desde los primeros segundos de “Syreen”, que marca el punto de partida de un mini-rave muy estimulante.

Nacido 1973, Lindstrøm se acompaña de un viejo sintetizador Solina String-Ensemble, instrumento que es punto de partida de sus composiciones extendidas y que esta vez pretenden ser secuencias de un filme musical y que tiene en “Nightswim” las mayores cualidades de la entrega con sus subidas y bajadas a lo largo de más de 10 minutos (es como ir en una montaña rusa).

Everyone Else Is a Stranger viene a tomar el relevo de On a Clear Day I Can See You Forever, que se editó en 2019, y se completa con “The Rind” y el tema titular, que también va más allá de la decena de minutos.

Lindstrøm ha recurrido a algunos instrumentos para nutrir a una música que nace de un entorno digital; resulta agradable escuchar un chelo chino o un violín metido en lo que parece un mediometraje que acepta escenas de remanso que anteceden a estallidos intensos en los momentos de acción.

¡Vaya ratos de placer que suele entregarnos el Space Disco… y Lindstrøm es uno de sus artífices más destacados!

