Cabaret de Galaxias #34: rumba, tabaco y ron consumidos desde un satélite

Me imagino al Principito siendo ya mayor recibiendo visitas en su satélite y armando una ruma para tomar Ron Paticruzado y fumarse un puro Cohiba. Hay veces en que sienta bien burlar la soledad y una rosa no es suficiente compañía.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

El tiempo se contrae y el espacio se ensancha; queda poco tiempo y mucho por hacer… es así que el espacio se hace pequeño. Al final, uno se da la maña y termina por compartir canciones para amplificar el viaje.

Me he tardado, pero este recuento está que arde.

Los Invaders (España) “Wolfwoman”

Desde el underground valenciano aparece un trío que se dedica a la electrónica combinada con space rock y aquí nos entrega un tema que despertará toda la envidia de Purple Disco Machine, pues tiene todo ese estilo para armar la fiesta galáctica.

Peggy Gou (Corea del sur) “(It Goes Like) Nanana”

Nacida en Incheon, Corea del sur, esta DJ y productora ha tomado por asalto el circuito de clubs y festivales hasta convertirse en un superestrella; aquí nos anticipa que su álbum debut habrá de provocar todo un estallido hedonista y noctámbulo.

Nickodemus “Rumba Tobacco y Ron”

Desde Nueva York nos llegan los sonidos que siguen haciendo de El Bronx un candente caldo de cultivo para la fiesta latina; este hombre representa el nuyorican power, pero aquí se remonta hasta Cuba para montar un track que es una delicia (y con una gran flauta incluida).

Jordana B. (España) “Gente Corriente”

Desde Madrid, María Solá encabeza su alter ego Jordana B. y tuvo el delicioso y arrojado atrevimiento de tomar ese himno generacional que es “Common People”, adaptarlo al español y convertirlo en una historia de amor lésbico en pleno 2023.

El Columpio Asesino (España) “Toro” (readaptada por Bilbadino)

En pleno tour de despedida, el grupo navarro ha ido depositando su repertorio entre colegas DJ´s con la idea de que lo deconstruyan y actualizen; he aquí una versión más que delirante y en plan industrial de una canción que nos puede mucho sentimentalmente.

Nickodemus (Estados Unidos) “La noche” feat Antonio Lizana

Tiene mucho jugo musical de exquisito sabor Soul & Science, el más reciente álbum del DJ y productor neoyorquino, por lo que no podemos dejarlo de lado y más cuando se junta con un cantaor para hacer su propia versión del flamenco electrónica. ¡Olé!

Soleá Morente (España) “Sembré una esperanza”

Con la idea de evidenciar que el Duende le viene desde la cuna, Soleá toma un tema clásico de su padre –Enrique Morente- para traerlo al presente y montar un entrecruzamiento entre el pop rock y el cante jondo. ¡Deliciosa y llena de embrujo!

Morreo (España) “Pansequito” feat Soleá Morente

Joseca y German encarnan el dueto Morreo y se decantan por una música bullaguera de ecos retrofuturistas y chillouteros que tienen como objeto pasarlo muy bien… y se nota que lo consiguen a la hora que la Morente agrega todo su salero flamenco.

La Casa Azul (España) “Prometo no olvidar”

Guille Milkyway no para de brillar y llevarnos hasta el cosmos a través de su verbena afterpop que tiene de trasfondo dramones casi telenoveleros que se transforman en himnos para cantar en el espacio exterior llenos de gozo. ¡El pop electrónico esplendiendo!

Fatoumata Diawara (Costa de Marfil) “Nsera” Solomun Remix

La diva africana se une a Damon Albarn en la concepción de su nuevo álbum London Ko y en el que eleva su nivel; por si fuera poco ahora recurren a una DJ superestrella que ha potenciado una canción que representa lo mejor del pop africano contemporáneo.

Taïro (Francia) “Fais Le Bouger” feat Amadou et Mariam

Ismaël Jolé-Ménébhi, conocido con el apelativo de Taïro, es un cantante y compositor francés de dancehall y reggae muy exitoso en el país galo. Para la segunda parte de su álbum 360 hace un dueto bien caliente con los queridos artistas de origen maliense; juntos agregan la cantidad necesaria de electrónica para poner en movimiento cada músculo.

Msaki (Sudáfrica) “Zibonakalise” feat Tubatsi Mpho Moloi

Dos vibrantes artistas sudafricanos se juntan para crear un estimulante entrecruzamiento entre la música tradicional y de corte acústico con elementos electrónicos que una vez más catapultan al país a la vanguardia no sólo de su continente sino del mundo.

Gorillaz (Inglaterra) “Oil” feat Steve Nicks

Cracker Island es un disco que se ha llevado división de opiniones, pero ni duda cabe que este es uno de sus mejores temas; es un placer escuchar como encajan Damon Albarn y compañía con la legendaria voz de una de las figuras de Fleetwood Mac. ¡Puro placer atrapado en el tiempo y el espacio!

Cuco (Estados Unidos) “Si me voy” feat The Marias

Ese fenómeno del pop mutante que es Cuco sigue bombardeándonos con melodías que calientan y brillan tanto como el sol… y aquí se acompañan con una banda en pleno crecimiento para regodearse entre melodías aterciopeladas y mucho amor.

Aïtone (Francia) “We´re the Same”

Procedente de la isla de Córcega, este artista se ha afincando en París, desde donde produce una elegante y atractiva mixtura entre rock y acentos árabes, que se canta en inglés. Hay sofisticación y misterio en una canción impecable.

GROUPLOVE (Estados Unidos) “Triyin´”

I Want It All Right Now es un álbum recién salido del horno y aquí nos entrega una de sus auténticas joyas; la banda de Los Ángeles aquí luce todo su poder y nos hace acordar de alguna manera de Arcade Fire. Existe aquí una energía fulminante.

Soft Kill (Estados Unidos) “Trouble”

Como bajista, Peter Hook ha dejado una escuela que permea en muchas bandas muchos más jóvenes; tal es el caso del proyecto que Tobias Grave impulsa desde Chicago. En esta pieza se agrega también el sonido de un latigazo, que le da un toque oscuro a algo que se muestra más bien soleado –delicioso contraste-.

Labrinth (Inglaterra) “Power Couple”

Este nativo de Londres es la expresión misma de que el pop sigue evolucionando y entreverándose muy bien con una noción de futuro que es totalmente expansiva; todo parece emanar desde un laboratorio musical desde donde se mezclan todas las culturas del mundo.

Julieta Laso (Argentina) “Olvidarte nunca” feat La Dame Blanche

Julieta arrancó siendo la voz de la Orquesta Típica Fernández Fierro, que ha llevado al tango contemporáneo a otro nivel; aquí recurre a una especie de trip-hop porteño que suma el prodigioso rapeo de la joya cubana. ¡Atemporal y maravilloso!

