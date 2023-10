Glasser: “El Arte es una cuestión de expresión, no de negocios”

El proyecto liderado por Cameron Mesirow regresa después de un silencio de diez años, y en estos tiempos en los que lanzar sencillos cada mes es ley. Una rara avis dentro del panorama musical actual. Crux es el disco que con mucho cuidado fue trabajando para retomar su carrera y que conceptualiza uno de los actos que sólo podría aparecer en el fantástico sello One Little Independent Records (antes llamado One Little Indian y sí, la casa de Björk ni más ni menos). Hasta Nueva York nos conectamos con tal de charlar con Glasser, la responsable de esta odisea sonora, quien con una voz llena de honestidad nos platica sobre los detalles de su nueva placa.

¿Es una acto de honestidad esperar diez años para lanzar un nuevo álbum?

Sí fue un acto de honestidad. Este proceso me llevó más tiempo del que había pensado. Y luego ocurrió algo que no tenía contemplado pero que para mí era importante, porque una vez que ya tuvimos el disco terminado, de manera deliberada fuimos retrasando su lanzamiento para que coincidiera con el décimo aniversario de mi primer álbum. Suena extraño, pero para mí era necesario.

Este álbum está lleno de texturas, ¿podrías describirlas?

Textura es una palabra que aparece mucho cuando hablo de mi música, me gusta combinar cosas que sean muy táctiles y auditivas, algo parecido al concepto del agua o del viento. Imaginarlos que se encuentran con una fuerza más grande pero que no se puede describir en una forma específica.

Tengo la sensación de que este disco tiene una fuerte conexión con la naturaleza, ¿en qué lugar recomendarías escucharlo?

Frente al mar me parece un buen lugar, aunque también me imagino escuchándolo en un viaje en avión, observando la inmensidad por la ventana. Creo que Crux está hecho para ser escuchado en lugares de gran espacio, como en la cima de una montaña o en lugares con grandes cantidades de agua. Como te mencioné antes, el mar sería el lugar más apropiado.

Has comentado que haber estudiado el canto de la región de los balcanes, detonó la realización de tu nuevo disco. ¿Cuál es la influencia que tuvo el haber regresado a ser una aprendiz?

Justo fue eso lo que originó todo. Estaba muy interesada en esa técnica, sentía que me estaba costando mucho aprenderla pero que al mismo tiempo se creó una conexión muy fuerte con esa música. Esto fue lo que me hizo expandir mis horizontes en cuanto a quién soy, aunque creo que ya tenía muy fija la idea de quién era yo como creadora. De verdad me convertí en otra persona después de esa experiencia, es extraordinario volver a sentir esa conexión con la música y saber que de las limitaciones también puede surgir la inspiración.

¿Las letras de las canciones engloban un concepto en el álbum o son temas aislados?

Las letras giran en dos vertientes, el sexo y la muerte, pero no desde el punto de vista del psicoanalisis. Yo veo que se trata de dos fuerzas muy potentes que tiene la vida, y para mí es importante hablar de ellas por separado pero también del punto en el que se cruzan porque creo que ahí hay cosas muy interesantes.

¿Es difícil ser artista y al mismo tiempo pertenecer a la industria?

Es un reto muy grande, porque si comparamos los dos ámbitos, es decir, la industria musical y el mundo de los artistas son completamente diferentes. No es lo mismo ser un representante o un promotor que ser una persona creativa a través del Arte. Porque en el primer caso se trata de un negocio, y del lado del artista la idea de creación no tiene como origen hacer dinero. Se complica cuando te das cuenta de ello, es difícil continuar porque el Arte es una cuestión de expresión no de negocios.

Hablando de Arte, la portada de Crux me parece muy interesante. ¿Cómo llegaste a ese concepto?

Está inspirada en el libro de cocina de Salvador Dalí. Ya teníamos esa foto y la trabajamos como si estuviera debajo de un cristal. Ese efecto hizo que tomara la forma de una pintura. Después agregamos unos detalles en oro, me encanta la simetría de las pinturas surrealistas, es algo que me gusta transmitir también en mi música.

¿Qué significa para ti ser parte de lo que fue One Little Indian, ahora One Little Independent Records?

Es una disquera que tiene un legado muy importante, gente que tiene una fuerte convicción por el Arte. El ejemplo más conocido es obviamente Björk, pero también hay gente como Crass. Esa combinación me parece absolutamente fascinante. Personalmente escuchaba a Crass cuando tenía doce años. Crecí muy cerca de la Universidad de Stanford, y oía a la banda en la radio de la Universidad. Estuve muy metida en el punk cuando era adolescente y es un honor ser parte de este sello con dos artistas como los que menciono, de importancia en el mundo de la música. Me siento muy apreciada por la gente de la disquera. Esto es interesante: a pesar de ser gente de la industria, se trata de personas que transmiten mucho afecto.

