¡Una salvajada de blues rock llamada Scott H. Biram!

Nada más apasionante como el hecho que la música sea tan inabarcable que cada día puede traer una enorme sorpresa; tal como el descubrimiento de Scott H. Biram, una salvajada de músico texano que se describe como una banda de un solo hombre, ya que toda su magia la produce con una guitarra Gibson de 1959 y una rústica pedalera -¡No necesita más!-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Este bluesman nació en Lockhart, un pueblito de menos de 250 habitantes, aunque luego se mudó a San Marcos, una población de 50 mil personas, cercana a Austin; allí fue donde comenzó a darle al punk, antes de pasarse a la música de raíz para sacudirla con furia.

Cantante de voz aguardientosa y avezado compositor, le han llamado un hijo bastardo del punk, el blues y el country, además de que se dice que su propuesta es cercana a la vez de Lightnin´Hopkins que de Minor Threat… de 13th Floor Elevators y Butthole Surfers.

¡Vaya comparaciones rudas y ponchadas! Basta con escuchar “No Mans Land”, el corte que arranca The One & Only Scott H. Biram para degustar de un grasoso blues rock con reminiscencias de ZZ Top y confirmar todas esas aseveraciones a propósito de este auténtico outsider.

Scott lleva 30 años sobre la ruta y ya tiene a cuestas 13 álbumes, 9 de los cuales han sido cobijados por el sello Bloodshot Records, para el cual se tardó 4 años en darles material nuevo y del que ahora podemos paladear 9 canciones y 2 covers que completan el disco.

Cronista de los bajos fondos, no extraña que el tema emblema de esta entrega se llame “Inside a Bar” y en la suelta con total desparpajo: “Blood-sweat-and-tears / too many beers / too much too soon / yeah I guess I took it too far / lonely as you are … inside a bar”.

Amante convencido del low -fi, Scott H. Biram se deja ir en canciones como “Dig A Hole/Big Liar” y “Sinners Dinner”, en las que se regodea en un extraño virtuosismo rústico y áspero -pese a lo rara que suena la frase-… lo suyo es una forma de arte basada en la verdad.

Y tampoco falla a la hora de elegir los covers… del imaginario popular del blues toma “Easy Rider”, que tiene varias versiones previas (incluida una de Eric Burdon), pero este hombre sabe como llevarla hasta su patio trasero; la segunda pieza ajena es “Death Have No Mercy in This Land”, que cierra el álbum, y que fue escrita por el Reverendo Gary Davis. ¡Música de hondas raíces brotando por doquier!

Dicen los que saben que el legado de viejos compositores como Shel Silverstein, Dave Dudley y John Prine alimenta sus letras, mientras que su estilo vocal conecta tanto con Johny Cash como con Willie Nelson; como quiera que sea, el efecto es similar al de estar delante de un tornado, porque eso es lo que es Scott H. Biram… esa: “dirty old one man band”.

