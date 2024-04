Cabaret de Galaxias #44: ‘Quemarás’ las ‘Fuentes de Ortiz’ derramando una ‘Ultralágrima’

El cambio como principio inalterable… como dijera un poeta: “sólo lo fugitivo permanece”. Novísimas figuras alternan con veteranos con renovados bríos. La creatividad no distingue por cuestión de edad. Creemos que ofrecemos una playlist en la que hay osadía y desparpajo entre un conjunto de propuestas ávidas de registrar el pulso de los tiempos.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Ultralágrima (España) “Nunca estuviste tan lejos”

¡Un hallazgo para celebrar por todo lo alto! Desde Valencia, Marco Silvy-Leligois Jurado e Ignacio López Cavero provocan un entrecruzamiento entre pop, post-punk e hyperpop de una gran intensidad y calidad. No puedo dejar que pensar que se trata del surgimiento de algo grande.

WOS (Argentina) “Quemarás” Feat Indio Solari

Descartable, el nuevo álbum de WOS está levantando polémica por doquier, pero ha impactado también con poderío; no lo es menos la presencia de un líder artístico del Cono Sur, un hombre tan acostumbrado a la vorágine mediática como El Indio. Una canción valiente y con sustrato rock se erige como un himno de la combatividad.

Kinky (México) “Fuentes de Ortiz”

Tras de recrear una cumbia sonidera, estos regios andan con todo a la hora de elegir temas para acercar hasta su territorio sonoro; aquí hay una evocación totalmente discotequera aplicada a la transformación de uno de los temas más conocidos de Ed Maverick. ¡El que tenga miedo a los fantasmas… que no salga de noche!

Gus Gus (Islandia) “Breaking Down” Feat Högni

Rayando los 30 años de trayectoria, Stephan Stephensen y Birgir Þórarinsson alternan aparecer como banda o dar magníficos DJ sets; aquí suman como miembro de facto a la cantante Margrét Rén e invitan a otra celebridad islandesa; Högni, quien comenzó con el grupo Hjaltalín para después andar en solitario. ¡La elegancia electrónica siempre les ha caracterizado, pero acá están más fortalecidos que nunca!

Swimming Paul (Francia) “Focus”

¡Y seguimos con sensaciones de temporada o quizá de todo el año! Se dice que es un francés protegido de Fred Again.., pero si alguien me dijera que es un seudónimo no lo dudaría; incluso imita su frenético ritmo de trabajo y aquí presenta un tema con un poco de drum & Bass encajado en una IDM finísima.

Joe Goddard (Inglaterra) “New World (Flow)”

No contento con ser miembro de Hot Chip, The 2 Bears y Hard Feelings, además de encabezar el sello Greco-Roman, este incansable músico decide firmar también con su nombre de pila; hay que reconocer que aquí no varia demasiado, pero va sobrado de talento para sacar brillo a la electrónica sutil y algo popera.

Hooverphonic (Bélgica) “And Then I Found You”

El trío belga llega a su álbum número 12, Fake Is The New Dope, mostrando que ha sabido adaptarse al pulso del presente y que su pop electrónico ha renovado su encanto. En esta pieza se sienten cercanos al sonido de otros clásicos: St. Etienne. ¡Gran percha sonora la que han traído consigo!

Baiuca (España) “Alentejo”

Alejandro Guillán Castaño -el hombre detrás de Baiuca- presenta la versión más upbeat de su mezcla de electrónica con folklore gallego, al tiempo que demuestra que ha ido creciendo exponencialmente en calidad y que no le pide nada a las más rutilantes figuras anglosajonas.

WOS (Argentina) “Melancolía”

Es una señal magnífica que un trapero amplié con tal calidad y claridad el alcance de su obra; en Descartable encontramos esta especie de cumbia andina en la que Santaolalla pone su sello y aporta diversidad rítmica. Podría convertirse en un tema de alcance masivo sin problema alguno.

Ultralágrima (España) “Cuánto tiempo llevas huyendo”

El dueto valenciano concentra toda su obra en únicamente 5 canciones en total y con ellas consigue entusiasmar en alto grado. Tienen un toque para que lo amoroso se cuele en una estructura de pop electrónico desparpajado y contagioso; es como si Sen Senra se pusiera electroso.

Elbow (Inglaterra) “Things I´ve Been Telling To Myself For Years”

25 años de Carrera y 10 álbumes y no pierden un ápice de brío; los de Manchester se conservan como una potente máquina rockera volcada en canciones majestuosas y con tremendo porte. Distantes de la zona de confort

Quentin Gas & Los Zingaros (España) “Amén”

¡Sevilla está que arde! Y no es para menos con esta andanada de flamenco rock lleno de duende en el que los sintetizadores suenan majestuosos; además, los coros femeninos aportan un garbo superlativo a una canción marcada por la intensidad.

Guillem Gisbert (Cataluña) “Les aventures del general Lluna”

Tras de haber vivido una gran historia de éxito siendo el vocalista y compositor de Manel, Guillem nos presenta Balla la masurca!, disco del que extraemos una pieza que es todo un homenaje al estilo del inmenso Bob Dylan. ¡Siempre es delicioso escuchar un rock en catalán!

Hojas por el barrio (Argentina) “Malambo de acero” Feat Tom Quintans

Un grupo que antes se llamaba Hojas secas, cambia de nombre e invita al cantante de Bestia Bebé para hacer juntos una canción que transpira argentinidad por todos lados y que además tiene un tufo a Calamaro indiscutible. Por otra parte, el guitarrista se luce en el solo.

Hausi Kuta (Chile) “Frena y voltea” Feat HAKANNA

Se trata de un grupo que comenzó en Concepción y que ahora se mudó a Santiago para producir desde allí un rock brumoso e hipnótico que tiene algunos pespuntes electrónicos. Para agregar interés a esta pieza invitaron a HAKANNA, el proyecto que comenzó Felipe Paz y que ahora es un dueto.

Adrianne Lenker (Estados Unidos) “Sadness As A Gift”

Bright Future es un álbum que está seduciendo por completo a la crítica; Adrianne no se conformó por obtener aclamación con su banda Big Thief y en su quinto trabajo solista toma un poco del sonido de la Americana para nutrir canciones muy emocionales y llegadoras. ¡Una belleza desde las cosas sencillas!

Efterklang (Dinamarca) “Getting Reminders” Feat Beirut

No podíamos cerrar de una mejor manera; este trío danés hace un pop de cámara absolutamente exquisito y al que le viene a la perfección las aportaciones de Zack Condon, el hombre que conduce Beirut. Efterklang ponen la electrónica y Beirut, unos metales majestuosos y su voz.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #43: jugando con dioses salvajes entre el sol y la luna