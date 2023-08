Fenne Lily: “Entre más crezco menos quiero cantar de cosas tristes”

A paso firme, la británica de 26 años ha construido una carrera sólida respaldada por tres discos, Big picture (Dead Oceans, 2023) es el más reciente y quizá el más personal y optimista de su trayectoria. Hay convicción y firmeza en sus palabras mientras conversamos sobre los detalles que rodean el nuevo álbum, existe algo especial en sus canciones que merece toda nuestra atención, el secreto está en fijarse en los detalles. “Me interesaba mucho transmitir un mensaje positivo de manera inmediata, por eso en Big picture me alejé de la angustia de recordar el pasado y del temor por lo que pueda suceder en el futuro”, recalca la misma Fenne Lily.

Algunas personas piensan que el tercer disco consolida la carrera de un artista. ¿Estás de acuerdo con esta idea?

Es curioso, porque este disco lo siento entre el primero y el segundo, en cuanto al proceso y calidad de la grabación. Un elemento clave en el álbum es que tengo una banda en la que confío muchísimo, quería un disco con la vibra que hay cuando toco en vivo, y me parece que lo conseguí. Siento que hay elementos que marcan mi estilo y mi propuesta, y en ese sentido sí creo que Big picture consolida mi carrera.

Para los tiempos que vive la industria musical tener tres discos es un gran logro.

En lo personal, he tratado a cada disco de una manera única, sin pensar demasiado en el siguiente. Ahora bien, si tengo suerte y el disco funciona y me permite grabar otro, me doy la oportunidad de hacer algo distinto. El haber tenido una buena respuesta con mi segundo trabajo, me permitió hacer algo diferente; no es que haya cambiado de forma radical, pero sí hay diferencia en la forma en la que canto y en la que están escritas las letras. Confío en que mi público lo notará.

Me llamó la atención el contraste entre el título y la imagen de la portada de Big picture.

La imagen es una miniatura de un artista que se especializa en recrear desastres globales en pequeña escala. De alguna forma quise recrear un desastre personal, para darle otra perspectiva. Cuando crees que lo que te pasa es algo terrible, a veces conviene dar unos pasos atrás y verlo desde un ángulo diferente, así te das cuenta de que no es tan grave como pensabas y así te estresas menos. Debo decir que nada terrible me ha pasado a mí, pero quizás los años de la pandemia me ha hecho tener un sentimiento de tragedia que he tratado de analizar desde diferentes lugares y escalas. Al final, creo que lo más sano es aceptar las cosas como son y tratar ver lo bueno que hay en ellas.

Hay una influencia muy marcada de la música folk en tus canciones ¿qué te gusta de este género?

Me gusta especialmente que se enfoca en las letras. Para mí la parte más importante de una canción es la parte lírica y la voz que la interpreta. El folk es una música donde las voces y las letras están hechas para ser escuchadas, y eso hace que le ponga toda mi atención. También es un género donde se nota el bagaje literario de sus compositores y la forma en que se desarrolla una letra, creo que este tipo de características son las que quise que se notaran en Big picture.

¿Ser tan joven como tú y ya tener un lugar en la industria musical puede significar una ventaja?

Hay muchas ventajas de ser joven en esta carrera, la principal es que si las cosas no funcionan como espero, me puedo dedicar a otra cosa. Cuando empecé a escribir canciones contaba con catorce o quince años de edad, no tenía ningún tipo de miedo acerca de tener o no éxito y eso me daba mucha seguridad. Algo que también considero importante es que las emociones se sienten de una manera más extrema cuando eres joven, y es algo que empiezo a extrañar conforme voy haciéndome más grande. No sé si te pasa a ti, pero entre más grande tiendo a sentirme más calmada, de hecho tengo ganas de escribir sobre esa sensación. Entre más años cumplo menos ganas me dan de escribir sobre cosas tristes.

Leí que trabajaste en una tienda de discos, ¿cómo influyó este trabajo en tu música?

Mucho, la verdad. Antes sólo tenía música en un iPod que era de un amigo de mi papá, así que la música que escuchaba era muy limitada, no tenía muchas opciones en realidad. Trabajar en la tienda de discos me dio la autonomía para decidir respecto a lo que me gustaba y lo que no. Puede sonar un poco raro, pero descubrí que no me atrae la música pesada, donde la voz queda sepultada o es muy poco entendible,; como te dije antes, para mí la claridad de la voz y las letras son muy importantes. También desarrollé un gusto por las cantantes y voces femeninas con las que me sentía muy identificada. Pero lo más importante fue que descubrí lo que no me gustaba, y eso en la parte creativa es fundamental.

¿De qué forma te gusta escribir más, desde el lado personal o desde la ficción?

Para mí es muy difícil escribir desde el lado personal, por eso recurro a la creación de personajes que de alguna forma viven las mismas emociones y circunstancias que yo. Este álbum habla mucho de lo que me da miedo. Quería hablar de una situación romántica en la que estaba y que me resultaba complicada, así que me convertí en un personaje para poder hablar de esto.

¿Vendrás pronto a México?

Todo este año estaré de gira así que estamos trabajando para que pueda ir a México. Me da mucha ilusión presentar allá.

