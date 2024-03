Cabaret de Galaxias #43: jugando con dioses salvajes entre el sol y la luna

Los sonidos del Londres más multicultural arremeten con todo… así como los nuevos aires para el jazz. Nos emociona ofrecer música de la República del Congo, así como actualizar a un ídolo sirio ahora radicado en Irak. ¡Aquí no pedimos pasaporte alguno!… Estas en Cabaret de Galaxias.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

México nos ofrece variedad en cuanto a novedades y hasta encontramos a un compatriota rompiéndola en Francia junto a una vocalista egipcia. Vamos de la psicodelia colombiana a los efluvios country del norte mexicano. Los dioses salvajes juegan en una cancha galáctica mientras disfrutan de esta selección musical impredecible.

Kamasi Washington (Estados Unidos) “Prologue”

Siendo un protagonista de la vanguardia y un renovador del jazz del siglo XXI, el norteamericano explora ahora la danza y la paternidad para revolucionar su sonido y encaminarse rumbo al álbum Fearless Movement; aquí monta una fiesta percusiva y coquetea incluso con la electrónica.

Ezra Collective (Inglaterra) “JOY (Life Goes On)”

El ganar el año pasado el Mercury Prize por el álbum Where I’m Meant to Be les ha hecho prolongar su brillo y extenderlo; precisamente de esos agregados procede esta versión que suma a Joy Anonymous para agregar su flow. Es así como el jazz más futurista se cruza con el hip-hop y la electrónica.

London Afrobeat Collective (Inglaterra) “El ritmo de Londres”

Con lo multicultural como bandera he aquí un combo con músicos de más de 5 países que ahora suman a la congoleña Juanita Euka en las vocales para obtener mayor sabrosura; prueban con un tema cantado en español que convoca al baile, la fiesta y el ligoteo.

KOKOKO! (República del Congo) “Mokili”

Pese a las dificultades socio-políticas, la ciudad de Kinshasa ha logrado desarrollar una escena de música electrónica que se alimenta de la tradición musical local; los involucrados están convencidos de estar creando el sonido del futuro para una de las urbes más potentes del África contemporánea.

Ibibio Sound Machine (Inglaterra) “Pull The Rope”

Con Electricity -su álbum de 2022- tanto el grupo entero, como su vocalista Eno Williams, se colocaron en el centro de la música de avanzada mezclando un legado afro con futurismo; aquí nos presentan el tema que da titulo a una producción programada para el mes de mayo.

Omar Souleyman (Siria) “Rahat Al Chant Ymme”

Hace rato que el hombre del turbante y las gafas oscuras es una estrella planetaria de la electrónica con matices étnicos; ahora se ha instalado en la ciudad de Erbil en Irak y toma su nombre para un nuevo disco, mientras tanto nos adelante un primer sencillo que plasma su faceta más upbeat.

Daphne Guiness (Irlanda) “Volcano” (Hercules & Love Affair remix)

Se trata de un personaje de la aristocracia irlandesa que ha decidido erigirse como un artista renacentista, lo que incluye una carrera en la música; suele rodearse de grandes colaboradores y todos sus sencillos los pone en manos Andy Butler para que haga lo propio con su arte de la remezcla.

Nueve desconocidos (España) “Me pongo colorada”

En la actualidad existen proyectos que consiguen hacer una fortaleza de sus cualidades mutantes; en un primer momentos tendríamos a la iniciativa de Ares Negrete como afiliada al post-punk, pero ahora resulta que edita un sencillo ceñido al flamenco electrónico low-fi y algo cutre. Soundtrack ideal para tugurios de mala muerte.

Orange Blossom (Francia) “Alsira”

El músico mexicano Carlos Robles Arenas se ha establecido en Nantes y en mancuerna con la vocalista egipcia Hend Ahmed Hassan llevan al proyecto hasta un cuarto álbum titulado Spells From The Drunken Sirens y en el que la música árabe contemporánea se funde con algo de electrónica downtempo y riffs muy rockeros. ¡Exótico y fascinante!

Niña Dioz (México) feat La Dame Blanche

La calidad del hip-hop que crea esta regia ha crecido exponencialmente, pero esta convivencia con la rapera cubana le hace ganar muchísimo; juntas provocan un flow acariciante que conoce de la seducción latina, pero también de una sofisticación cosmopolita.

Reyna Tropical (México) “Conocerla”

Comenzó siendo un dueto, pero al momento Fabiola Reyna -guitarrista y cantante- avanza en solitario con mucha sensualidad y orgullo queer; se decanta por un pop electrónico de muy finas maneras que se adhiere a la piel como un licor exquisito.

BALTHVS (Colombia) “Sun & Moon”

Este trío colombiano ha venido fraguando una atrayente forma de psicodelia en la que caben sonoridades árabes, turcas y de otras tradiciones. Esta vez la guitarra asume un liderazgo para provocar un influjo parecido al del ensueño, pero bañado de placer.

Sheryl Crow (Estados Unidos) “Digging In The Dirt” feat Peter Gabriel

Todo un hallazgo el que un clásico de un artista de gran calado como Peter Gabriel emerja fortalecido al pasar por el tapiz de una colega también con larga carrera y sensibilidad; Sheryl se muestra con más punch que nunca antes porque el material original le ayuda mucho. ¡Aquí hay garra y muchas hormonas de por medio!

Nick Cave (Inglaterra) “Wild God”

Convertido en un semidios de la cultura rock, Nick es un autor disciplinado y perseverante que no para nunca; una vez más se remonta a la imaginería religiosa y a citar a Jubilee Street a través de otra de sus canciones furiosas que a la vez son himnos elegiacos. Muy pronto lo tendremos de vuelta junto a The Bad Seeds.

The Dandy Warhols (Estados Unidos) “I Will Never Stop Loving You”

En su nuevo álbum, Rockmaker, la veterana banda de Portland armó una espléndida canción en la que su vocalista hace de crooner noctámbulo y amoroso mientras que la maravillosa Blondie hace las veces de una sílfide tránsfuga; cuando el indie rock del bueno emerge no tiene tiempo de origen ni fecha de caducidad.

Policías y Ladrones (México) “este año”

Desde Tijuana -la esquina del mundo- proviene una canción que refleja la pureza con la que se mueve una agrupación que honra la tradición del indie rock… melodías sinuosas, guitarras escurridizas y un brillo que desprenden aquellos que son puros de corazón.

Gold Lake (España) “Simples Movimientos” feat Annie Be Sweet

Un dueto de españoles radicados en Estados Unidos ha logrado que gente de The National y Grizzly Bear los produzcan -¡algo deben traer consigo!-. Les hacía falta un tema en el idioma de Cervantes y entonces pidieron a una diva del indie pop que pusiera su dulzura. ¡Delicatessen!

Damaris Bojor (México) “Sonora”

La pasada FIM, con sede en Guadalajara, me permitió descubrir a esta maravilla sonorense en directo; se trata de una June Carter a lo norteño que es muy clara en sus intenciones: “Yo no quiero dejar mi pueblito”. Country del bueno con conexiones con la provincia mexa… un hallazgo hermosísimo.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #42: un agujero negro de amor & miel