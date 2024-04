Madonna en el Palacio de los Deportes: Potente performance pop

Le pusieron fecha de caducidad desde el día uno de su carrera, aquella que comenzó con un disco de título homónimo en 1983. Un año después se convirtió en La chica material y “Like a virgin” sería su primera muestra de controversia, algo que la acompañaría a través de cuarenta años de carrera. Había motivos para dudar hace tiempo, porque si algo caracterizó al pop de los años 80 fue que en su momento se le consideró desechable. “Money for nothing”, les cantaban los Dire Straits a las estrellas de MTV, allí donde Madonna era la reina.

Sin embargo, Madonna Louise Ciccone entendió el juego de la industria pop a la perfección y en cada álbum lanzado se fue reinventando, creando un nuevo personaje, siempre bebiendo de las nuevas tendencias. Bótox musical para verse y escucharse siempre joven. Navegó los noventa abrazada de la música dance y la electrónica. En el cambio de siglo se mordió la lengua al homenajear a ABBA, habiendo dicho en algún momento que aquello era sinónimo de aburrimiento. Luego superó el retrofuturismo y se dejó llevar por los ritmos latinoamericanos que se hicieron globales.

Ya establecida como ícono y referente contundente de la cultura pop, el anuncio de su The celebration tour se conjugaba en un presente perfecto para festejar cuarenta años de carrera musical. Puso entonces temblar a sus fans con una inesperada recaída que la llevaría a internarse algunos días. Repuesta y renovada retomó la gira, misma que llegó a la CDMX, al Palacio de los Deportes, foro que se convirtió en una especie de club neoyorquino durante las cinco fechas que recibió a a la queen of pop.

Los fans de la de Michigan aprovecharon para lucir vestidos de novia, corsets, antifaces, abanicos y coronas luminosas que combinaban perfectamente con los atuendos plateados y dorados de la noche. Una ocasión imperdible para mostrar las horas de gimnasio a través de los cuerpos espectaculares de algunos de los asistentes. Tras un DJ set de BLOND:ISH que sirvió de preámbulo para uno de los shows más esperados en la Ciudad de México, las pantallas estratégicamente colocadas en un innovador escenario mostraron imágenes que sirvieron para darnos un recorrido por cuatro décadas de carrera.

Durante dos horas de show, y como si estuviéramos inmersos en San Junipero (recordando aquel episodio de la serie Black mirror), fuimos capaces de viajar a través de diferentes épocas. De “Into the groove” a “Holiday”, pasando por la espectacular puesta en escena de “Like a prayer”; de “Live to tell”, que sirvió como homenaje a las víctimas del sida en los años 80, al momentazo protagonizado por “Hung up”; y de ahí a la entrañable versión acústica de “Express yourself” para llevarnos al final con esa especie de homenaje a la era dorada del videoclip con la fantástica “Like a virgin”, nada menos que la media naranja de “Billie Jean”, de Michael Jackson.

“Tuve cosas que decir en los ochenta, tuve cosas que decir en los noventa, en los dosmiles y también ahora tengo cosas que decir”. Con autoridad y firmeza, la voz de Madonna inundó el ambiente del Palacio de los Deportes. Fuimos espectadores de uno de los performances audiovisuales y coreográficos más potentes que hayan pisado nuestro país a nivel pop. La mujer hace tiempo que abandonó la liga de los conciertos tradicionales. Lejos también quedó aquella chica que llegó a Nueva York con cinco dólares en sus bolsillos, llena de convicción por llegar a ser la estrella pop más grande del planeta. Meta alcanzada, indiscutiblemente.

