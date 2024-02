Bu Cuarón estrena single: “ViceVersa”

Será en la primavera cuando Bu Cuarón nos dé a conocer su EP Drop by when drop dead, sin embargo no tendremos que esperar tanto para ir sabiendo cómo sonará este trabajo pues la cantante, compositora y productora nos muestra hoy día “ViceVersa”, un sencillo de orden sintético y carácter trágico cuyas líneas vocales, como protagonistas del track, se antojan tan escurridizas como juguetonas.

“ViceVersa” le guiña el ojo a alguna página de Cien años de soledad y posee una producción plena de detalles a los cuales hay que poner especial atención, pues escalonan una composición rica en matices que lo mismo funciona en estado de calma, con los audífonos puestos, que en medio de la pista de baile. Allí, la conjunción de las palabras orgánico y sintético adquiere todo el sentido del mundo al tiempo que Bu Cuarón despliega sus dotes como cantante, plenamente.

Bu Cuarón / Drop by when you drop dead / AWAL, 2024

Drop by when you drop dead (AWAL, 2024) aloja seis temas que van del español al inglés pasando por el italiano. La obra es el resultado de años de estudio y experiencias. En realidad Bu Cuarón lleva tiempo experimentando; su andar musical comenzó cuando tomó clases de piano a los cuatro años de edad para luego, al cumplir 11, ya escribir canciones por sí misma. En el camino, los sonidos de Tyler, the Creator, James Blake y Frank Ocean fueron definitivos.

El antecedente de “ViceVersa” se localiza en “Psycho”, un tema que forma parte del disco Music inspired by the film Roma, una colección de canciones inspiradas en la premiada película Roma, dirigida, hay que contarlo, por el padre de Bu, Alfonso Cuarón.

