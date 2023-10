In Flames: “¿Tener un trabajo de 9 a 5? ¡Sería una mierda!”

In Flames es una de esas bandas que divide opiniones. Para algunos han perdido el rumbo, para otros, la evolución es justamente lo que los distingue de los demás. Depende de la experiencia de cada quien. Lo cierto es que a veces, los fans odian el cambio. Creen que la banda que les gusta debería hacer tal o cual cosa para no perder la esencia, pero la realidad suele ser distinta. No todos los que hacen canciones ponen a sus fans en un marco de referencia para escribir. Así lo explica Anders Fridén, cantante y compositor que lleva en la banda desde 1995.

“Cuando escribimos no pensamos en la gente. A mi me interesa lo que piensa Björn (Gelotte, guitarra) o los otros miembros de la banda, cuando nosotros estamos contentos lanzamos la música y en ese momento comienza su propio viaje. A mí no me corresponde decirle a la gente cómo debe sentir y pensar. Nuestra música es bastante libre. No tenemos compañías disqueras o un managment detrás que nos digan qué debemos hacer, si hacemos una canción que crees que es malísima es culpa nuestra, y si hacemos algo que te parece maravilloso también es culpa nuestra, así es y nos gusta que así sea”.

Fridén escribe las letras de la banda y canta, así que de cierto modo es el responsable de que las personas entiendan las canciones con diferentes significados. Es normal que los fans se acerquen a los cantantes y les expliquen lo que tal o cual canción quiere decir para ellos. Algunos se ofenden porque escriben con una idea en la cabeza y no les gusta que se malinterprete. Otros, como él, lo ven desde una perspectiva más filosófica. “Me encanta que la gente tome nuestra música y haga su propia idea con ella, cuando conozco a alguien y me platica lo que entiende con tal o cual letra nunca los corrijo porque sería como quitarles esa experiencia, además suelo escribir letras en formato metáfora, por eso está bien que cada persona las adapte a sus experiencias propias. Es padre saber que hay gente ahí afuera que conecta contigo en ese nivel, que tal vez están dolidos por algo y tu letra los ayuda a sobrellevarlo, es fantástico”.

In Flames es una de las bandas precursoras del llamado death metal melódico sueco, englobadas bajo el término Sonido de Gotemburgo. Para los libros de historia es algo realmente destacable, un parteaguas en el mundo del metal porque fueron varios grupos que comenzaron a mezclar los elementos clásicos del death metal con elementos más melódicos, valga la redundancia. De ahí términos como melodeath. Pero él lo ve con menos apego académico y más nostalgia. “Cuando empezamos no había tantas bandas como hoy, éramos 30 o 40 chavos de Gotemburgo que teníamos nuestras bandas, y muchas de esas aún están activas y hacen giras, pero en ese tiempo no parecía posible (que sobrevivieran y trascendieran como lo hicieron), no había Internet por ejemplo. Lo importante es que amamos lo que hacemos y al parecer hay algunas personas por ahí que también lo aman y es fantástico saber que podemos llegarles gracias a nuestra música, letras y conceptos”. Hoy, por cierto, los que ya no disfrutan de la banda los acusan sobre todo de abandonar ese sonido en pos de lo que se conoce como metalcore y groove metal.

Las diferencias entre bandas estadounidenses y europeas son muchas, pero las más evidentes tienen que ver con la idiosincrasia de cada uno. Las europeas no piensan tanto en el negocio porque en general, pueden vivir con menos. O tal vez no, pero diversas entrevistas arrojan luz en ese sentido. En Estados Unidos la vida es más cara y la presión es mucha, por eso mies de músicos tienen trabajos ordinarios. Pero por lo menos Anders es más bohemio y honesto, aunque algunos podrían ver rasgos de cinismo. ¿Qué lo motiva para hacer música? “Me encanta llegar al estudio sin nada y salir de ahí con algo, buscar la siguiente melodía, el siguiente riff o la siguiente letra, crear algo desde cero, y ayuda mucho que estoy rodeado de gente que piensa igual. Además no sé hacer nada más, esto es lo que hago desde siempre y lo haré hasta que me muera, no tengo un colchón para caer, un bagaje escolar o algo así.

Has entrado en el negocio de la cerveza artesanal…

Sí pero eso es más bien porque tengo intereses tipo nerd, no es algo de lo que podría vivir, la música es lo que hago, era un pasatiempo que se volvió mi trabajo que aún se siente como pasatiempo así que soy muy afortunado de vivir y viajar y existir y hacer algo que es muy divertido. No tengo un trabajo de 9 a 5 porque sería una mierda, tengo un trabajo de 24/7 que es fantástico”.

In Flames es parte del cartel del Hell and Heaven Open Air. Tocan el viernes 3 de noviembre en el Toluca Hell Stage, uno de los dos principales. A juzgar por lo visto en otros festivales de este año, es probable que toquen unas 15 canciones. Para Anders, si le preguntas cual canción de la banda es la que mejor representa a In Flames, su respuesta es que “Take this life” sería la elegida. Esa es justamente la que han usado para cerrar los shows más recientes, así que podría ser parte de lo que ofrezcan en Toluca. Su disco más reciente es Foregone, salió en febrero de este año y nuevamente, de acuerdo a sus conciertos más recientes, de ahí tocan otras tres. ¿Será que ara México se decidan por algo más vieja escuela, más reciente o que le tire al equilibrio? Habrá que ver, pero una cosa es segura, es de los países donde más fans tienen, así que sea lo que sea, se pondrá interesante.

*También te puede interesar: Hell and Heaven tendrá escenario darketón