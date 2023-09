The Breeders y J. Mascis se unen para celebrar 3 décadas de ‘Last Splash’

¿Quién dice que en la conmemoración no puede haber un recomienzo? El estupendo álbum Last Splash está cumpliendo 30 años de haber sido lanzado y los miembros actuales de The Breeders –Kim Deal, Kelley Deal, Josephine Wiggs y Jim Macpherson- se han dado a la tarea de actualizar aquella obra tan destacada del estallido de la música alternativa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Como preámbulo a la edición de aniversario (que se editará el 22 de septiembre) lanzaron un tema inédito llamado “Go Man Go” que sirvió para calentar la celebración en torno a Last Splash, pero ahora vino la verdadera fiesta grande, pues convirtieron uno de sus temas –“Divine Hammer”- en una versión 2023 a la que etiquetaron como “Divine Mascis”, debido a la presencia del gran héroe guitarrero que comanda Dinosaur Jr.

J. Mascis era muy admirado por The Breeders por lo que hace 3 décadas le pidieron que interviniera sobre la canción y esperando que agregara su notable guitarra, pero lo que recibieron fue un tratamiento en que el músico quitó las voces de las hermanas para cantar él mismo; a fin de cuentas, el tema se convierte en una rareza que apenas hoy ve la luz.

Kim Deal ha declarado a la prensa al respecto de la aportación de Mascis: “Me gusta su voz y la forma idiosincrásica en que canta y pronuncia líneas. Así que pensé que era realmente genial desde un principio”.

Mientras tanto y en el marco de Last Splash (the 30th Anniversary Original Analog Edition) abrirán algunas cuantas fechas para Olivia Rodrigo, al tiempo que emprenderán una gira enfocada en tocar íntegramente el célebre y celebrado álbum en compañía de Belly, otro grupo renacido de la misma época.

